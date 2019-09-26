【斷交潮】台灣連失兩個邦交國　《華郵》：美國在南太影響力減退

太平洋島國所羅門群島與基里巴斯早前接連宣布與台灣斷交，轉而向中國大陸建交和復交。目前台灣邦交國數量減少至15國。 對此，美國媒體《華盛頓郵報》當地時間25日發表評論稱，中國大陸在南太平洋的主導地位日益增強，衝擊美國在這個地區的傳統優勢。

《華盛頓郵報》的評論認為，中國大陸在南太平洋的主導地位日益增強，美國在該地區的影響力則在減退。（資料圖片）

《華盛頓郵報》的評論稱，美國積極在地緣政治重心印太地區進行戰略佈局，台灣對美國而言至關重要。

評論並引述普林斯頓大學（Princeton University）教授暨中國問題專家Aaron Friedberg 說，面臨威脅的「不僅是航行自由和開放市場」，還有「中國沿海地區自由開放社會（即自由民主政體）的持續安全與繁榮」。他認為，美國總統特朗普「不願使用原則性語言來描述美國對盟邦的承諾（或描述其專制對手的失敗）」，讓太平洋島國更積極尋求與中國大陸的合作。

Friedberg 指出，「中國外交官主張的理論是，美國的承諾不可靠，因為它的影響力正在下滑，對自身利益的看法也愈來愈狹隘」，而美國對台政策可以反駁這類說法。

評論認為，實際上，美國的政策是「只要台灣願意，就能有效維持主權國家地位」，而美國也應以對等的反抗來回應北京對台灣的壓力。評論還說，美國應該鼓勵台灣高層官員訪問美國，美國高階官員也應該前往台灣，與台灣官員建立個人關係。

（華盛頓郵報）