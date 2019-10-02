【10.1國慶】美媒：國慶閱兵意在震懾台美　多款新武器引西方擔憂

昨日（1日）中國大陸舉辦國慶閱兵，展示了許多新的軍事裝備，引發外界關注。據美媒美國之音報道，美國軍事專家表示，這些裝備證明中國大陸軍力迅速擴張，以及有意要成為全球軍事霸主，而閱兵更意在震懾台灣與美國。

東風-41洲際導彈在國慶閱兵首度公開，並壓軸出場。（路透社）

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美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾（Richard Fisher, Jr.）表示，這次的閱兵有很多針對的目標，而第一個針對的目標就是台灣。中國大陸希望傳達這樣一個信息：即若北京決定對台發動襲擊的話，台灣在軍事上會被擊敗。另外一個目標就是美國，中國大陸希望在對台動武時美國不敢協助台灣。

對於昨日閱兵展示的武器當中，東風-41洲際導彈最令費舍爾注意。他說，引人注目是因為它可以攜帶多達10枚核彈頭。這個導彈旅有18枚這樣的導彈，那麼它可以給中國大陸的核武庫增加180枚核彈頭。

他指出，中國大陸正在建造3種可攜帶10枚核彈頭的洲際導彈，這會使它的核武庫增加540枚核彈頭。而中國大陸完全有能力使它的核彈頭的數目接近美國與俄羅斯。中國大陸一直有意使其核武庫超越美、俄，只不過以前沒有這種財力而已。

專家指，閱兵上展示的高超音速導彈東風-17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。（新華社）

東風-17挑戰美國導彈防禦體系

費舍爾還認為，閱兵上展示的高超音速導彈東風-17將會對美國的導彈防禦體系構成嚴峻的挑戰。他預計中國大陸會把東風-17與之前的東風-16部署在一起，「東風-16是射程為1千公里的中程彈道導彈，可以飛得很高，然後落下。如果你同時發動彈道導彈和低空超音速導彈襲擊，這會給導彈防禦系統造成巨大的壓力，也可能是擊敗導彈防禦系統的關鍵。美國現在的薩德或是愛國者pac -3中程導彈防禦體系能否有效的對付這個威脅並不明朗」。

日本軍方也有人認為，東風-17導彈給美國和日本目前正在建造的區域導彈防禦體系的有效性構成嚴峻挑戰。

東風-17導彈。（香港01直播截圖）

美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福（Randall Schriver）星期二在布魯金斯學會的一個研討會上被問到如何看待中國在閱兵式上展示的武器裝備的問題。

他說：「我看到對此做出的一些報道。看起來有令人印像深刻的展示，而且我想，其意圖是對內對外都釋放出一個信號，所以我們會對此進行分析。但是我認為這符合預期。」

布魯金斯學會中國戰略倡議主任杜如松（Rush Doshi）則不認為中國大陸意在通過這次閱兵發出強而有力的信息。他表示，美方已經知道這些軍事裝備的存在，所以閱兵是無關緊要的。他更擔憂的是區域內會發生什麼，或者中國擁有的這些軍力能夠做的事情。

（美國之音）