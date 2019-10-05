異見人士王在剛獲國際刑警撤銷紅色通緝令　曾參與抗議習近平活動

據美國傳媒報道，國際刑警近日撤銷一名對中國男子的「紅色通緝令」。該名中國男子是異見人士，2015年10月被中國政府以涉嫌串謀提交投標罪為由，通過國際刑警發布紅色通緝令。

據《美國之音》報道，國際刑警於上月初向成員國發出通知，表示中國籍男子王在剛「不再是被國際刑警被通知或被擴散的對象」。國際刑警同日亦有向王在剛的律師發信，指經核實後，中國政府提供有關王在剛的資料，已在國際刑警的資料庫中刪除。

王在剛（後排右三）曾在2015年9月，在美國西雅圖積極參加針對到訪的中國國家主席習近平的抗議活動。（美國之音）

報道指，王在剛曾在2015年9月，在美國西雅圖積極參加針對到訪的中國國家主席習近平的抗議活動，結果一個月後就被中國政府通過國際刑警發布紅色通緝令。及至2016年6月，王在剛在美國被捕，他隨即申請政治庇護，並於翌年2月獲批准。

報道引述王在剛的辯護律師指，6月時已向國際刑警提出取消對王在剛的紅色通緝令，「我們認為那是一種政治迫害而不是刑事控告，國際刑警組織在期間跟我們交流了兩次，要我們補充一些材料，包括他申請政治庇護的一些文件」，最終於7月底決定暫停。

（美國之音）