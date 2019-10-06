【中美貿易戰】美媒：若中美達成貿易協議　美對台軍售或暫停

美國《國防新聞》（Defense News）網站報道，美國國務院2019會計年度批准的對外軍售總金額達679億美元，最大的潛力買家是台灣。 不過，總部設在華府的研究集團Cowen公司分析師施威澤（Roman Schweizer）指出，美方預定售台的M1戰車等，可能因美國與中國大陸在貿易及經濟議題達成廣泛協議而暫停。

台灣採購80億美元的F-16戰機（圖）及約20億美元的M1戰車。（資料圖片）

《國防新聞》指出，美國國務院在2019會計年度批准的對外軍售（Foreign Military Sales）中，包括來自28個國家、地區及北約所提出的64項採購要求，總金額679億美元，是國務院2016年度核准金額的近兩倍。

就區域來說，太平洋地區提出21項採購要求，數量居冠，潛在軍售金額是248億美元，其中最大的潛力買家是提出4項採購要求、金額達107億美元的台灣，主要採購的是80億美元的F-16戰機及約20億美元的M1戰車。

對台軍售金額逾百億美元

不過，施威澤認為，在未來一年，政治現實可能會推翻上述軍售中的多項大筆潛在交易，包括美國售予土耳其的35億美元愛國者飛彈系統，及美國售台的20億美元M1戰車和80億美元的F-16。

施威澤在一份發給投資者的分析報告中說：「我們認為土耳其在繼續持有／操作俄國製S-400的情況下，不可能購買愛國者飛彈系統。而儘管台灣需要美國的多項武器（戰機、戰車等），我們很有理由擔心，如果美國及中國大陸針對貿易及經濟議題有一項較大範圍的策略性協議，那些對台軍售就可能暫停。」