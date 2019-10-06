中俄建交70週年　普京三大表態被聚焦

近年來，中俄關係不斷升温備受外界矚目。而在10月3日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就中俄關係的表態，再引發了外界對兩國戰略合作關係走向的揣測。

中俄關係走向方面，普京表示，「我們同中國的關係從來都不是針對其他任何國家。我們建立關係從來不是為了反對誰。我們的合作不是因為什麼消極的事務，而是因為積極的事務。」（新華社）

第十六屆「瓦爾代」國際辯論討論俱樂部全體會議10月3日在俄羅斯索契舉行，普京出席會議並作發言。

針對遏制中國發展的問題，普京表示，「至於要遏制中國，我認為，這是不可能的。任何想要這麼幹的人，會認識到這不可能，最終的結果，也是傷害自己。」「我認為，這樣的結果是破壞性的、有害的，我們應該聚焦友好合作的環境，尋求共同安全體系。這是我們應該共同來做的，當然，也包括印度，印度是我們在這個世界、尤其是在亞洲最親密的國家之一。」

中俄關係走向方面，普京表示，「我們同中國的關係從來都不是針對其他任何國家。我們建立關係從來不是為了反對誰。我們的合作不是因為什麼消極的事務，而是因為積極的事務。中國需要能源，而我們有能源，這絕對是自然而然的夥伴關係。這種關係將繼續。『西伯利亞力量』天然氣管道的輸送能力甚至還可以更大。俄羅斯與中國還在就東部建設一條管道的可能性進行談判。」

此外，普京還透露，俄羅斯正在幫助中國建造導彈襲擊預警系統。

普京還透露，俄羅斯正在幫助中國建造導彈襲擊預警系統。（資料圖片）

軍事合作凸顯中俄關係特殊性

普京的公開表態引發外界熱議。有分析稱，中國與俄羅斯在能源和軍事上的合作不斷加強。軍事上的合作更加凸顯中俄關係的特殊性。

分析稱，當前的國際局勢對俄羅斯不太好。普京與特朗普（Donald Trump）的關係，總是遭到西方國家的質疑；西方的全方位制裁，讓俄羅斯經濟一度陷入嚴重困境；特朗普退出《中導條約》，又讓俄羅斯面臨新的軍備競賽。鬥爭需要籌碼，所以在過去幾年，普京迅速出兵敘利亞，甚至在委內瑞拉、伊朗等問題上，與美國展開激烈博弈。至於幫助中國發展預警系統，這種軍事機密外界不得而知，但按照外界推測，也不排除俄羅斯在「打中國牌」，這是向西方施壓的一個重要籌碼。

值得肯定的是，俄羅斯已經在外交領域上向東看。俄羅斯傳統上是一個歐洲國家，但種種跡象表明，隨著國際格局的演變，俄羅斯確實在向東看了。在這次瓦爾代論壇上，普京就感慨，亞洲正在恢復在世界事務中的地位，「當今很明顯，沒有亞洲國家根本無法解決全球性問題。」