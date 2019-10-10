日本衛生設備製造商TOTO關閉北京工廠　共同社：或受經濟減速影響

《共同社》報道，日本衛生設備製造商TOTO（東陶）宣布，將關閉在北京的工廠。報道認為，這一決定或是受到中國經濟減速影響。

TOTO生產的衛生設備，昔日曾受到中國消費者追棒。（路透社）

據報道，TOTO以「工廠週邊的住宅用地規劃正在快速推進」為由，宣佈將關閉其位於北京東陶有限公司的工廠。該工廠已於上月（9月）停止生產。員工如何安排將於今後決定。

《共同社》報道認為，在中國經濟增速放緩的背景下，中國市場的衛生陶瓷產品銷勢不佳或許也產生影響。另一方面，TOTO表示將著力發展在越南等東南亞的生產基地，爭取提高競爭力。

TOTO是一家位於日本北九州市的大型衛浴設備製造商，產品包括坐便器、浴缸等。（路透社）

TOTO於2018財年（2018年4月至2019年3月）的合併財報顯示，在華家裝業務銷售額較上年減少11.7%，為635億日元（折合港幣46億元）。報告稱，由於中國高檔住宅市場萎靡不振，溫水沖洗便蓋等銷售陷入低迷。

另據《香港電台》報道，有北京東陶員工接受查詢時表示，這兩天才得悉工廠倒閉，有近800名員工受影響。他稱，目前正與資方商討遣散賠償問題，難以評估日後的安排，希望按照正常法律法規途徑解決，又說工廠外圍有公安駐守。

（共同社／香港電台）