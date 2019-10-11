【中美貿易戰】美媒：在美上市中資企業審計爭端　引白宮官員關注

中美新一輪談判在華盛頓舉行之際，白宮官員將目光轉向在美上市中資企業審計問題。

據彭博社11日報道，白宮官員認為問題的爭議之處在於，中國長期以來拒絕允許美國上市公司會計監管委員會（Public Company Accounting Oversight Board）核查那些在紐約證券交易所、納斯達克和其他美國平台上市的中國公司的審計事宜。

在美國融資數十億美元而避免被上市公司會計監管委員會審查的中資公司中包括阿里巴巴集團和百度。報道指，這也是中美兩國十多年來爭執的內容。

知情人表示，這個問題已成為一些白宮官員關注的一個焦點，他們此前還催促美國總統特朗普（Donald Trump）在與中國的貿易談判中持強硬立場。他們認為強制合規是一個限制資本流入中國的潛在有力武器，並阻止有可疑財務狀況的中國公司在美國上市。

白宮官員強調，任何限制投資流入中國或中國公司的努力與正在進行的貿易談判無關。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，對審計問題進行的評估，是對美國對中國公司投資增加的更廣泛關注的一部分。「我們正在考慮的是美國投資者保護、透明度和遵守多項法規。」

他補充說，「我們已經成立了一個研究團隊來關注這個問題，但我們的討論還處於非常初步的階段。」

9月27日，彭博社曾援引消息人士的話稱，美國政府正在討論若干種關於限制美國投資對中國進行投資的舉措，這些舉措包括告知交易所將中概股除牌、要求主要國際指數公司從它們的指數中剔除中國股票以及限制美國政府養老金投資等。

但美國財政部發言人莫妮卡•克勞利（Monica Crowley）於當日在一份電子郵件中表示，美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市，這是白宮方面首次對這一傳聞所進行的回應。

對此，中國專家認為，儘管美國財政部「事後補救」，但對於美國這種沒有底線的打壓思維，中國方面應該高度重視，準備和制定對策方案。