傳美國政府欲摘牌美股中國公司　美媒指難成事

早前有消息稱，美國政府考慮將中國公司從美國股市摘牌。據彭博社10月11日報道，美國資深財金傳媒人高普蘭（Nisha Gopalan）認為，美國NBA、遊戲巨頭暴雪娛樂等事件，都反映美企重視中國生意，擔憂失去中國市場。因此，即使能推出相關法案，出現大規模將中國公司從美國摘牌的機會也十分低。

高普蘭發表專欄文章稱，安排中國企業在美國上市，對投資銀行來說是非常有利可圖的業務，收取的費用可達整個項目價值的7%，遠高於香港上市的2%。利之所在，華爾街必須全力保護自身利益。

高普蘭質疑，在傷害美國銀行、律師行業及交易所的情況下，美國政府是否真的願意強迫企業放棄中國市場。

彭博社9月27日曾援引消息人士稱，美國總統特朗普領導的政府正在考慮勒令在美上市中國公司摘牌的可能性，並限制政府養老金投資中國市場。

美國參議員盧比奧曾表示，「不應再允許北京方面成為在美上市中國公司不受美國有關財務透明度和問責製法律法規約束的保護傘。」

據悉，目前共有156家中國公司在美國上市，他們的總市值是1.2萬億美元。消息人士稱，此舉將是美國在更大範圍內限制對華投資努力的一部分。

不過，美國財政部發言人莫妮卡•克勞利（Monica Crowley）於當日在一份電子郵件中表示，美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市。