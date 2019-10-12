在韓國跳樓被路人抓住雙腳　中國女遊客倒掛窗外40分鐘後獲救

據韓媒報道，一名61歲的中國女遊客近日試圖從韓國首爾的酒店跳樓，被當地的熱心市民看到後救下。本周五（11日），救人的市民獲得「社區市民警察」獎狀。

綜合韓聯社與《朝鮮日報》報道，事發在9月30日，來自中國的女事主與女兒同赴韓國，入住首爾江南區某酒店。當時女事主試圖從5樓窗戶跳下，被女兒抓住腳踝後，其身體倒掛窗外。

圖為消防員解救倒掛窗外的女事主。（海外網）

當時這驚險的一幕，恰好被路過的49歲韓國市民朴京浩（音譯）看到，他馬上報警，又找到酒店員工一起進入女事主房間。警察和救援人員也很快趕到了現場，但由於酒店附近停放的車輛擋住了去路，給救援工作造成一定困難。在完成解救之前，朴京浩和警察一直抓住女事主的雙腳不放，堅持了40分鐘。

期間，有市民把沙發、廢品等堆在酒店樓下，以防女事主突然墜落。女事主最終被平安救下，並送往醫院。據了解，她患有抑鬱症。

見義勇為的韓國市民朴京浩。

首爾江南區警察署在11日向見義勇為的朴京浩頒發了獎狀。朴京浩表示，榮獲此獎非常感謝，並稱自己僅僅是助一臂之力而已，換其他人也會這麼做。他還高興地說，兒子會以此為榮。據報道，江南區警察署還計劃向他頒發「勇敢市民獎」。

（綜合報道）