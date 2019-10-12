【逃犯條例】貴州退休女教授轉發示威圖片被拘　稱被關在武警駐地

貴州民族大學的退休女教授黃椿，近日在微信及Twitter上轉發有關香港反對修訂《逃犯條例》示威活動及六四事件的圖片後，被公安關機以尋釁滋事的罪名處以行政拘留15日。 黃椿獲釋後接受《自由亞洲電台》採訪，她透露被關押的地方並非法定的拘禁留置場所，反而是貴陽武警部隊駐地，期間更曾遭遇不文明對待。

黃椿在網上轉發香港示威活動及六四事件的圖片，結果被公安關機以尋釁滋事的罪名處以行政拘留15日。（自由亞洲電台）

據報道，黃椿在受訪時直言至今仍是驚魂未定，「我在他們（國保）嚴密監視下，軟禁了我，在第20天的下午（9月24日）去遊泳的途中，被他們綁架，送到花溪分局，把我衣服脫光，連三角內褲都脫掉了，要我穿上他們給的衣服，特別惡心。」

報道提到，黃椿此前已多次因在網上發表批評政府的言論或接受外媒采訪被警告，故在國慶70周年前夕就被限制行動自由，也不准學生登門拜訪。黃椿表示，警方曾多次盤問在網上轉發的圖片出自何處，以及轉發的目的。

黃椿家屬事後有收到警方出具的通知書。（自由亞州電台）

黃椿稱拘留期間曾被強制抽血驗尿，以及戴上腳鐐手銬。此外，黃椿更提到她並沒有被關押在法定的拘留所，反而是武警部隊駐地，「那個地方靠著雲岩區看守所，是武警部隊的駐地，看到很多武警走來走去，聽說那個地方關了上萬人。」

（自由亞洲電台）