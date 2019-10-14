【NBA】紐約時報：火箭隊或因莫利言論風波　承受2500萬美元損失

美國NBA球隊侯斯頓火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前有關香港的言論引起內地大規模抵制。 《紐約時報》文章分析認為，莫利的言論，或導致火箭隊承受2500萬美元（約1.95億港元）的損失。

莫利涉及香港的言論，引發中國出現大規模的抵制潮。（Twitter截圖）

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莫利言論引發中國內地大規模抵制。騰訊和央視停播火箭比賽，虎撲則關閉「火箭專區」，火箭的相關商品也在全國迅速下架。對此，《紐約時報》文章引述一位知情人士未得到公開討論的消息說，中國的懲罰性回應，可能會在本賽季為火箭隊造成約2500萬美元的贊助損失。

而球隊收入的下降，亦意味著聯賽籃球相關收入的下降，可能引起連鎖效應，影響下賽季的薪資上限。文章引述美國雅虎體育報道，至少5名球員擔心，2020年至2021年賽季的預計工資會下降10%至15%。

文章指出，上周六（12日）在深圳舉行的網隊與湖人隊的比賽，表明中國政府的憤怒已經開始減弱。（微博）

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文章又引述專家表示，除了直接損失，更大的問題是，事件有什麼長期連鎖反應。

不過，文章指出，上周六（12日）在深圳舉行的網隊與湖人隊的比賽，表明中國政府的憤怒已經開始減弱；亦有分析認為，這場爭端已經在美國傳播對香港抗議活動的關注。