【中美貿易戰】聯早：談判邁出重要第一步　全球至少可以鬆一口氣

中美第13輪高級別經貿磋商於本月10日和11日在美國首都華盛頓舉行，雙方談判傳出好消息，達成首階段初步協議。 新加坡《聯合早報》社評認為，這次談判取得出乎意料之外的成果，邁出重要第一步。雖然結果仍有待觀察，但全球市場至少可以「鬆一口氣」。

《聯合早報》社評認為，這次談判取得出乎意料之外的成果，邁出重要第一步。（視覺中國）

《聯合早報》文章稱，這是自今年7月談判破局以來，美中恢復談判以尋求縮小分歧，取得出乎意料之外的成果。雖然許多協議的細節仍未敲定，但無疑是緩解長達15個月的中美貿易戰所踏出的重要第一步。

文章認為，中美貿易戰打亂全球製造業和金融業的步伐，進而拖累全球經濟增長。中美宣布達成第一階段的協議，全球市場至少可以鬆一口氣，雙方談判代表能否繼續在互相尊重、互惠互利的基礎上向前走，仍有待觀察。

解決貿易糾紛絕非易事

文章分析道，雙方能理性和冷靜地坐下來，說明中美領導人已認識到貿易戰的破壞力。雙方代表還有許多工作要做，要解決拉鋸了一年多的貿易糾紛，絕不是一件容易的事。可以說，中美已意識到必須認真解決危害極大的貿易戰，任何能緩解貿易緊張局勢的舉措，即使是難以預測初步協議的結果如何，至少能暫緩持續已久的貿易戰進一步升級。

文章結尾道，中美貿易談判過程中，還有許多避不開的矛盾，要在談判中撇開其他不利因素，讓經貿的歸經貿、政治的歸政治，是全球兩個最大經濟體之間的一大考驗。如果在年底之前，美國又對中國的其他產品加徵關稅，中美貿易戰將繼續給全球經濟帶來痛苦。