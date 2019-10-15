未觸怒特朗普更勝一籌　美媒曝北京改變策略細節

中美第十三輪談判結束，雙方均形容此次談判有所突破。美媒指，北京改變對華盛頓策略，如今先勝一仗。

10月15日，美國《華爾街日報》解讀稱，中美貿易戰爭端過程中，北京的戰略發生了變化，從最初的希望迅速解決問題，變成不再進一步刺激美國總統特朗普。

報道指，中方官員透露，北京現在的計劃是繼續與美方對話，同時避免滿足美方的所有要求。

《華爾街日報》認為，從目前來看，中美雙方還需繼續談判，說休戰還言之過早。但特朗普放棄10月份加徵關税，並與中方合作，爭取在11月亞太經合組織（APEC）智利峰會期間簽署協議，中方策略可以算開始奏效，先下一城。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，特朗普10月11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。

特朗普表示，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。

姆努欽10月14日在接受美國消費新聞和商業頻道（CNBC）採訪時說，中美上週的談判取得了實質性的進展。「我們達成了一份將用文件形式呈現的重大協議。」

當天早些時候，據美國彭博社報道，知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以敲定特朗普所說的「第一階段」貿易協議的細節。

其中一位知情人士說，中國政府可能會派出由中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴率領的代表團，敲定一份書面協議。中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

對於此次談判結果，中國外交部發言人耿爽表示，雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。