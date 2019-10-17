美企稱兩名高層在中國被拘留　指難保員工安全將結束營業

美國一間派遣英文老師到中國執教的公司「中國地平線」（China Horizons）上周六（12日）發文披露，兩名美國高層在中國被拘留至今超過兩星期，包括有負責人Jacob Harlan及董事Alyssa Petersen。

在中國被拘留的Jacob Harlan及Alyssa Petersen。（網上圖片）

中國地平線指，Jacob Harlan及Alyssa Petersen是面對子虛烏有的指控，可能會被拘留幾個月甚至幾年。

文章指，自2002年創立至今的中國地平線，17年來一直提供老師到中國執教的計劃，如今兩名美國高層被拘留，是與日前在中國發生的變化有關。此外，文章又稱，由於中美兩國之間的政治及經濟問題愈來愈多，公司已無法確保能安全派遣外地老師到中國，故會在本月底結束營業。

中國地平線不時與所派出的老師在中國舉辦活動。（網上圖片）

據了解，Jacob Harlan與其8歲大的女兒，上月28日在山東濰坊下榻的酒店被帶走，Alyssa Petersen則是約在27日被被拘留。Alyssa Petersen的家人更指，事後通過向美國國務院尋求幫助，才得知Alyssa Petersen被關押在江蘇省鎮江市。

（綜合報道）