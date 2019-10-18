福布斯CEO揭特朗普願達第一階段協議原因：選舉前需拉抬經濟表現

福布斯媒體集團主席、《福布斯》總編輯史提夫‧福布斯（Steve Forbes）於近日談及中美貿易戰，並透露美國總統特朗普（Donald Trump）願與中國簽署第一階段協議的原因。

據美國福布斯10月15日報道，福布斯在出席公司全球總裁會議上表示，「8月份美國經濟已經出現了小小的不好的預兆，雖然我們的就業形勢依然強勁，你可以看到情況開始向不太好的方向發展。」

他指出，「我認為，正是出於這個原因，特朗普開始採取更加開放的態度，至少（接受）與中國達成一份階段性協議。隨着美國選舉即將開始，他需要強有力的經濟表現。我認為，即使貿易協議並非（他幾個月前預期的）一份全面協議，特朗普對它的態度也大為開放。」

他還稱，要解決中美貿易糾紛，美國有比提高關税更好的方法。關税就是互相徵税，大家都因此受損。

福布斯說，「美國如今發現，它正在為最近提高關税的行動付出代價。企業希望知道中美第13輪談判內容的細節。如果存在貿易戰的不確定性，企業投資就會減少。這損害了美國的投資，損害了農業，損害了製造業。」

他進一步指出，儘管美國經濟在過去兩年半的時間裏表現不錯，但經濟增速現在已開始放緩，因為消費以生產為基礎，而生產又以投資為基礎。除非投資增長，否則，美國的消費終將下行，拖累經濟增長。

中美10月10日至11日在華盛頓完成第13輪貿易談判。10月13日，特朗普在推特（Twitter）發文稱，他已經同意10月15日不把對華關税從25%提高到30%。關税將保持在25%。美國與中國的關係非常好。美中將完成第一階段協議，然後直接進入第二階段。第一階段的協議將很快完成並簽署。

美國彭博社10月14日引述知情人士的話說，中國希望儘快在10月底舉行更多談判，以確定特朗普概述的「第一階段」貿易協議的細節。北京可能派中國國務院副總理劉鶴率領的代表團確定書面協議。協議可由兩國領導人在11月於智利舉行的亞太經合組織峰會上簽署。

對於這份協議，分析家們警告稱，真正棘手的問題在協議中都沒有得到解決。在第一階段協議起草之前，中美談判可能會再次破裂。

安聯全球投資者（Allianz Global Investors）高級亞太經濟學家Christiaan Tuntono表示，特朗普所稱與中國達成的「實質性」第一階段協議更像是一份休戰協議，而不是一份真正的協議。