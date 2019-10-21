印度將推新計劃　欲吸引從中國撤離外資企業

中美貿易戰背景下，有美國和歐洲企業考慮撤離中國，引發關注。近日，有消息指，印度為吸引這些企業將推出新計劃。

據《印度斯坦時報》10月20日報道，正在美國出席世界銀行年會的印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）當天表示，政府將很快推出一項計劃，用於吸引從中國外移的國際公司赴印度投資興業。

西塔拉曼說：「我們將首先確定哪些跨國公司正在離開或正考慮離開中國，隨後我們將與這些公司展開接觸，重點向他們展現印度的優勢，盡一切可能遊說其來印度。」

印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）。（資料圖片）

據悉，西塔拉曼將在回印度後啟動這一計劃。西塔拉曼表示，該計劃未來的重點是電子、鋰電池和半導體等特定產業，因為印中在這些領域擁有相似的「（市場）生態系統建設能力」。她還強調，印度未來吸引的產業範圍肯定不限於此，將不斷擴大。

還有報道指，印度政府一直在想方設法吸引從中國撤離的外資赴印度投資，並願為這些公司提供優惠税率甚至免税等一系列財政激勵措施。9月，印度財政部曾宣布下調公司税等經濟刺激計劃，以幫助印度吸引更多外企。

但印度財經媒體MINT報道認為，即使出現外資企業將生產線轉移出中國的情況，「印度也不太可能成為這些公司投資的主要目的地」。

另據中國官媒《環球時報》稱，一位不願透露姓名的印度政府消息人士表示，受中美經貿摩擦造成的市場不確定性影響，部分在華外企有意將生產線搬離中國。但與中國相比，越南、印度等國都不同程度存在基礎設施建設較差、勞動力素質較低、市場營商環境不成熟等情況，「最終能否實現引資的願望還很難說」。

中美貿易戰背景下，有美國和歐洲企業考慮撤離中國。（資料圖片）

據此前報道，7月底，包括蘋果、任天堂在內的50多間跨國公司都宣布將生產線撤出中國。質量控制和供應鏈審核機構「啟邁QIMA」最新的調查報告也指出，80%的美國公司和67%的歐盟公司正離開中國。

有數據顯示，在美國挑起中美經貿摩擦後，「至少有200家在華外企考慮將其部分或全部生產鏈條轉移至越南、印度等其他國家」。

對此，中國工信部副部長辛國斌表示，受到市場成本等因素的影響，部分外資企業撤出中國市場，包括中國的一些勞動密集型產業也在尋求新的投資發展機會，這都是企業正常經營行為，符合產業發展的客觀規律，「資本向低成本地區流動是客觀規律，沒有必要大驚小怪」。

美國信息技術與創新基金會主席阿特金森（Robert Atkinson）認為，雖然外企撤離中國一定會對中國造成傷害，但外企撤資並不能打垮中國經濟。