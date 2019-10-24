美軍無視政府警告購大疆無人機　美高官披露背後原因

美國國防部下令禁止軍方使用中國製造的無人機後，美國空軍和海軍仍為精鋭部隊購買了中國製造的大疆（DJI）無人機。近日，美高官對此回應。

新加坡《聯合早報》今天（24日）援引美媒報道稱，美國五角大樓負責採購軍備的官員透露，在禁止美國軍方使用中國製造的無人機後數月，仍然購買了中國製造的無人機。這些無人機被用作「靶標」，沒有配備給執行任務的美國精鋭部隊 。

美方稱大疆無人機對美國信息安全帶來威脅。（VCG）

這位官員在10月18日接受採訪時稱，批准這些特別豁免是為了讓無人機「在高度受控的條件下」使用，以測試美國軍方的反無人機能力。

他表示，「我們沒有授權實地使用中國製造的無人機。我們用它們當作靶標。」

據美國之音此前報道，2018年8月和11月完成的採購單顯示，美國海軍和空軍分別花費了近19萬美元和近5萬美元，購買大疆製造的無人機，並且似乎用於軍方一些最為敏感和保密的作戰部門，包括空軍第24特戰聯隊，和俗稱「海豹」（SEAL）部隊的海軍海陸空突擊隊。

空軍第24特戰聯隊是空軍唯一的特種戰術聯隊，特別戰術人員引領全球介入、精確打擊和人員救援行動。

海軍「海豹」突擊隊執行接走和安插人員的軍事任務，以完成機密使命，包括收集情報和捕捉高價值的敵人。

除空軍第24特戰聯隊和「海豹」突擊隊外，還有文件證實，8個空軍特戰中隊也已經在使用15架中國製造的無人機。

另據美國國防部官員證實的一份國防部備忘錄顯示，美國五角大樓直到6月28日還批准購買了一次大疆無人機，用於「訓練操作」。

在美軍此前的訓練中曾出現疑似中國無人機的身影。（環球網）

在此之前，美國陸軍、國土安全部和國會議員警告說，無人機市場的領軍者大疆有可能幫助中國政府刺探美國情報。

美國國會一個由兩黨議員組成的小組提出了一項立法，禁止聯邦機構從任何被認為會對國家安全構成威脅的國家購買無人機。

對此，大疆公司表示，大疆的無人機用戶可以完全控制數據的收集、儲存和傳輸。有關大疆泄密的報道和國土安全部移民及海關執法局的備忘錄的指控是「完全虛假的」。