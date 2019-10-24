中國在俄國遠東擴張？　當地居民：沒有中國人，許多耕地將荒廢

近日，中國被指在俄羅斯遠東地區擴張的話題，備受外界熱議。英國廣播公司（BBC）報道稱，記者在俄羅斯外貝加爾邊疆區、阿穆爾州、猶太自治州、哈巴羅夫斯克邊疆區和濱海邊疆區的調查表明，在某些地區，「中國人擁有一半以上的耕地」。 這一數據的真實性引發質疑，有俄羅斯專家和居民表示，如果沒有中國人，遠東地區的許多耕地將荒廢。

中國被外媒指在俄羅斯遠東地區擴張的話題，備受外界熱議。（視覺中國）

BBC的報道舉例稱，在俄羅斯猶太自治州的列寧區，中國人租用了8.1萬公頃耕地中的近6.2萬公頃。該州州長列文塔爾（Aleksandr Levintal）對BBC記者表示，中國人耕種着該州56%的土地。

列文塔爾說，中國人儘量使用自己人工作，但有時也根據季節僱用俄羅斯人，報酬是可觀的，每天為2000盧布（折合約港幣245元），只是當地居民願意從事這項工作的人並不多。報道稱，雖然中國人由於語言障礙無法很好地與當地社會融合，但當地居民總體上對他們是友好的。

俄羅斯《獨立報》10月23日稱，根據俄羅斯聯邦統計局的信息，在遠東地區，與中國有關的公司和法人租賃或擁有至少35萬公頃的土地，而與中國相鄰的5個邊境地區的耕地面積為220萬公頃。據此，中國人耕種的土地約佔該地區所有耕地的16%。

位於俄羅斯遠東哈巴羅夫斯克邊疆區的農業墾種基地，是中國目前最大的境外農場項目。（網上圖片）

俄國官員：中國人擁有土地數量所佔比例不大

俄羅斯遠東發展部部長表示，他無法提供確切數據，但根據官方統計，中國人和企業擁有俄羅斯遠東土地的數量所佔比例並不大。

俄羅斯亞洲工業家和企業家聯盟主席曼克維奇對《獨立報》表示，問題不在於中國人到俄羅斯耕種土地，目前俄羅斯有四分之一的耕地未被利用，約3000萬公頃的耕地被荒廢，中國企業進行耕種是有益的。問題在於要加強管理，為俄羅斯當地居民創造就業機會。報道引述管理農場的俄羅斯居民的話說：「當地沒有人願意工作。如果中國人離去，這裏將像從前一樣雜草叢生。」