路透社：中國將要求美國取消關稅換取中方農產品採購

一些知悉中美磋商情況的消息人士稱，美國與中國的經貿高層官員10月25日將討論中方擴大採購美國農產品計劃，但作為交換條件，中國將要求美國撤消部分現有及計劃中的加徵關税措施。

據路透社25日報道，兩名駐美國的消息人士透露，為達成協議，中國料將要求美國放棄原定12月15日對價值1,560億美元中國商品加徵關税的計劃。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了新一輪談判，這次談判取得了突破。（AP）

報道引述消息指，一旦達成協議文本，中方會豁免向部份美國農產品加徵的關税，包括大豆，小麥和粟米。中方同時提出每年最少購買200億美元美國農產品，令中國的美國農產品進口，回覆到2017年美國加徵關税前的水平，並會因應情況提高購買美國農產品的數量。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，這次談判取得了突破，美國總統特朗普（Donald Trump）11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

目前為止，根據第一階段貿易協議，特朗普只同意取消10月15日對2,500億美元中國商品加徵的關税。

據悉，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）及中國副總理劉鶴10月25日將通電話，這是雙方為結束中美貿易戰而安排的最新一次高層溝通。

在這之前，美國副總統彭斯（Mike Pence）10月24日關於中國問題的演講，抨擊中國的貿易做法。

但彭斯同時強調，特朗普政府仍然致力於與北京建設一個務實的雙邊關係。 「總統已經明確表示，美國不尋求與中國對抗。我們尋求的是公平競爭的環境、開放的市場、公平的貿易，以及中國尊重我們的價值觀。我們不尋求遏制中國發展，我們想要和中國領導人建立建設性的關係。」