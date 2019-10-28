【逃犯條例】德媒：受黃之鋒事件影響　中國置德國入「外交冰櫃」

《德國之聲》評論指，自德國外長馬斯與黃之鋒會晤起，中國外長王毅便避與對方打交道。先是在紐約的一次早餐會取消，然後對柏林的訪問告吹，反映出中國已將德國置入「外交冰櫃」。

9月9日，黃之鋒（左）與德國外交部長馬斯（右）見面，促請德國明確向北京表態支持香港落實普選，並反對港府使用《緊急法》。（AFP）

評論指出，王毅本周本應到訪德國首都柏林，與馬斯舉行定期「戰略與安全政策對話」。然而，他只在德國的兩個鄰國逗留，先是法國，然後是瑞士。而他讓馬斯吃「閉門羹」已非首次。上月下旬，他便曾臨時取消原定在紐約聯合國全體會議期間的一次共進早餐安排。

評論認為，其原因顯然是馬斯於9月9日在柏林的一次活動中與黃之鋒會面。中國稱它是對「內部事務的嚴重干涉」。德國駐華大使還多年來首次被中國外交部召見。中方並威脅將有「嚴重後果」。「現在，中方讓德方感受到了這一點。它是北京力圖遏制全球範圍對香港民主人士表達同情而全面出擊的一部分。」

德媒認為，受黃之鋒事件影響，中國置德國入「外交冰櫃」。（資料圖片）

專家：德國企業或受影響

評論引述柏林墨卡托中國研究中心專家胡謐空（Mikko Huotari）表示，「的確，我們現在暫時被放進了外交深凍櫃。」他指出，本來人們會以為，作為大國，中國會在對待夥伴們的批評方面有越來越從容的態度，但實際上卻正相反。

他認為，德國企業非常可能會「品嘗」到中國對德國政府在香港問題上言行的憤怒。他指出，經由經濟施壓手段達到目的，這符合中國外交政策的邏輯，「德國要是會被網開一面，那便不合常理了。」

另一名經濟界頭面人物則持不同看法。他表示，未看到相關爭議真的損害德國經濟。事實恰恰相反，「對方一再向我們強調，中國如何對與德國的經濟合作有興趣......中國夥伴們私下裡暗示，所有其它的一切都只是『政治表演』。」

黃之鋒（左）與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在見面期間交談（黃之鋒facebook）

環境部長下周訪華 「測試」黃之鋒事件影響

德國環境部長舒爾策（Svenja Schulze）下周一將成為自兩國出現外交風波以來，德國首位訪華的政府閣員。評論指出，此訪將可測試馬斯和黃之鋒的會晤帶來的影響到底有多大。

胡謐空則強調，德國政府不應在香港問題上改變方針，不能讓自己成為可以被「敲詐」的對象，「在此，絕不能為所發生的事情道歉，否則，它將是一種嚴重的屈服，並給未來發出一個糟糕的訊號。」