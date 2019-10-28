德國專家發出警告：澳洲選擇與中國對抗得不償失

中國是澳洲最大的貿易夥伴。貿易戰背景下，德國中國問題專家弗蘭克·澤林（Frank Sieren）警告稱，澳洲選擇與中國對抗得不償失。

據德國之聲網站報道，弗蘭克·澤林在文章中稱，眼下，澳洲政府試圖着力遏制中國在澳洲的影響力。但澳洲有一個問題：中國目前是它的最大貿易夥伴。38%的澳洲出口商品銷往中國，佔澳大利亞國內生產總值的8%。世界上沒有哪個國家如此依靠中國。

澳洲總理莫里森10月3日在悉尼演講時表示，將鞏固美印日澳「四國聯盟」在印太外交和安全框架中的作用。（AP）

文章表示，在2,500萬澳洲人口中，約有120萬華人。目前，超過10萬中國學生在澳洲留學。雙邊緊張關係已導致中國遊客和學生避免前往澳洲。專家們估計，未來兩年，中國遊客減少給澳洲帶來的經濟損失將達到5.43億美元。

文章稱，美國有意倚重與澳洲、印度和日本的安全同盟，以在印太地區遏制中國。澳洲大幅擴軍，讓華盛頓感到高興。

此外，據報道，堪培拉和華盛頓正共同制定一項協議，以繼續降低對中國的依賴程度，尤其是在稀土的供應方面。中國對這一電池和移動電話所必需的基本材料的供應在全球總量中佔70%。澳洲擁有大量的稀土資源，都是美國高科技產業所需要的。

中澳關係遇冷之際，莫里森同王岐山舉行了會晤。值得一提的是，莫里森上台至今未收到北京的訪華邀請。（AFP）

不過，弗蘭克·澤林警告稱，走對抗中國路線的澳洲在該地區處於孤立地位。眾多鄰國更願意靠攏中國。他還指出，還有一個關鍵問題是華盛頓絕無能力彌補澳洲的經濟損失。

近來，中澳關係備受關注。據英國《衛報》報道，澳洲內政部長達頓在10月11日批評中國「在國際上的行為常與澳洲的價值觀衝突」，被認為是出自部長級別的「對華最強硬言論」。

另據美國彭博社10月20日報道，一家澳洲智庫發佈報告稱，中國應該停止在南太平洋地區的貸款，以避免將經濟脆弱的國家與不可持續的債務聯繫在一起。

此外，澳洲廣播公司（ABC）9月18日發表了一篇題為《雖然擔任總理已有一年多，莫里森至今仍未獲邀訪華——為什麼？》的分析文章。

文章稱，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上台時，他繼承了一個問題，澳洲和中國的關係處在僵局之中，兩國關係仍處於政治温度計的冰點。

不過，莫里森於10月20日與中國國家副主席王岐山會晤後對記者說，澳洲是一個獨立的主權國家，不能用簡單的二元論來看到澳洲，即親美或者親華。