華爾街日報：北京擬廢「中國製造2025」　以新規劃替代

中共四中全會日前正在北京舉行，有消息稱，中共領導層將在會上討論中國「十四五」規劃（2021年至2025年）。外媒指，「中國製造2025」發展計劃可能將被取代。

據《華爾街日報》10月28日引述中方消息稱，此舉反映中方或尋求從源頭撲滅中美貿易戰的烈焰。不過，這也是中美博弈一年多時間來第三次傳出有關消息，實際情況如何還尚待觀察。

2018年4月9日，上海國際數控機床展。（資料圖片/視覺中國）

一連4天的四中全會在10月28日嚴密保安下正式揭幕，中共總書記習近平代表中共中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作出說明。

有中方官員放風指，中共領導人將在四中全會上討論中國「十四五」規劃。據悉，該項關乎中國2021年至2025年經濟及社會發展目標的五年計劃，由本身也是中美貿易談判中方代表、中國國務院副總理劉鶴掛帥，率領團隊撰寫規劃草案。

「十四五」規劃的核心據報是一項經修正的工業政策，旨在取代美方視為眼中釘的「中國製造2025」發展計劃。

報道指出，中方去年開始考慮這個新計劃，當中包括考慮放寬對外資企業的市場準入，取消目前內資企業市場佔有份額的數字目標。

在中美貿易戰爆發後，一直有消息傳美方開出的談判條件之一就是叫停「中國製造2025」，但中方視之為底線，拒絕讓步。

據瞭解，「中國製造2025」是中國2015年提出的10年行動綱領，到2025年，中國從「製造大國」邁入「製造強國」行列，發展新一代資訊技術等10大重點領域。

報道稱，中共領導人還計劃在會上討論習近平提出的2010年至2020年期間中國經濟規模增長一倍的目標。