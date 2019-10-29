未將華為排除5G建設　德媒向本國政府發出警告

德國政府沒有將中國科技企業華為排除出本國的5G網絡建設，這一決策依然是德語報刊密切關注的話題。

據德國之聲10月28日報道，柏林出版的德國《世界報》27日版以《華為究竟有多危險》為題，刊文指出，專家擔心，那些在相關基礎設施上依賴華為設備的國家，將會受到來自中國的壓力。一些德國企業已經嘗過受中國壓力的滋味了。

而《法蘭克福匯報》指出，德國面對中國時的矛盾，就是經濟利益與自由民主價值觀之間的矛盾。「德國的經濟利益如何與歐洲的自由民主理念相統一？在德國政府眼中，對這個問題構成最大挑戰的就是中國。德國和某些威權國家有着良好的生意往來，中國就是其中最大也是最重要的一個。」

此外，據美國《外交政策》雜誌10月23日刊文稱，德國政府打算在安全領域採用新的標準，並將不明確限制中國電信設備製造商華為和中興的等企業的技術。

文章稱，這些公司將向德國供應建立5G的設備。德國總理默克爾（Angela Merkel）似乎準備採取一切必要措施來維護與中國企業的關係，並將當前的經濟考慮置於歐盟利益之上。

華為10月15日參展瑞士蘇黎世通訊展，展出5G技術。（Getty Images）

2019年5月，美國商務部宣布將華為列入「實體清單」，促使全球科技巨頭切斷與這家中國公司的聯繫，美國屢次以「安全問題」為由向歐洲國家施壓，要求它們效仿。

儘管日本、新西蘭和澳洲等國家聽取了美國的「勸告」，禁止華為參與他們國家的5G網絡建設，但多數國家還是忽略了華盛頓方面的相關威脅。

目前，英國正在考慮是否允許華為使用網絡建設工作中的非關鍵基礎設施，而法國則向其運營商全權授權，決定是否使用華為設備。

值得一提的是，華為近期宣布，華為已拿下了65份全球5G商業合約。其中32個來自歐洲、11個來自中東、10個來自亞太、7個來自美洲、1個來自非洲。5G基站出貨也達到了40萬個。