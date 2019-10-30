彭博社：中國設立2040億人民幣基金　推進國產晶片研製

據彭博社10月29日報道，中國國家集成電路產業投資基金二期近期正式成立，這項總金額為2040億人民幣（289億美元）的基金將推進中國建立自己的半導體供應鏈（從晶片設計到直接生產）的計劃。中國朝著減少依賴美國技術的目標不斷邁進。

彭博社報道指，為在半導體行業中佔據顯著位置，中國預計將花費上千億美元。美國科技龍頭企業和政府官員警告稱，這有可能會損害美國利益。

報道稱，由於特朗普（Donald Trump）政府將越來越多的中國企業加入自己的「出口黑名單」，減少對中國目標企業的晶片供給，因此北京為降低對美國依賴所做的努力就越來越具有現實意義。

此前，俄羅斯衛星通訊社9月17日報道指，中國對晶片有着巨大需求，據IC Insights的數據，中國2018年佔據了全球半導體份額的近60%。而來自美國國際戰略研究中心（CSIS）的數據則顯示，這些產品中只有16％在中國生產。2018年中國進口了價值3,120億美元的晶片和半導體，超過了中國石油進口總額。

然而這種對進口晶片的依賴對中國的經濟也構成威脅。中國電信公司中興通訊和華為公司均受到美國製裁，中興公司一度因此陷入困境。

雖然中國已經能夠生產自己的晶片，但有學者指出，完全取代國外產品並不容易。中山大學電子與信息工程學院教授張佰君曾指出，中國要實現全面替代國外的晶片會是一個比較漫長的過程；半導體屬於高技術產業，在許多方面的要求都很高。