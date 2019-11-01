中國正式進入5G商用時代　美媒：「後來者」將趕超美韓

今天（11月1日），中國正式開啟5G商用時代。在此之前，包括美國、韓國在內的一些國家已經率先開通5G網絡，但對於中國這個「後來者」，輿論普遍看好。

據《華爾街日報》10月31日報道，雖然美國和韓國的無線運營商推出5G服務已有數月，但外界預計中國將在未來幾周趕超。

《華爾街日報》指出中國已將建設5G作為國家重點事項，清除繁文縟節並降低成本，以便三大運營商儘快推出這項新技術。

中國5G正式商用，三大電信運營商公布了5G套餐。（視覺中國）

報道還援引了中國官方數據指出，中國已開通超過8萬個5G基站，到今年年底將達到13萬左右。伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）預測稱，屆時韓國將以7.5萬的5G基站數排在第二，緊隨其後的美國只有1萬個。

《財富》網站的文章認為，中國提前將5G網絡推向大眾，讓中國在與美國的5G「較量」中獲得了先機。

文章指出，中國不是第一個將5G技術帶給消費者的國家，全球大約有40個國家以及美國的數十個城市，都推出了各種版本的5G技術。然而，中國國內市場5G技術的應用卻要單獨看待：和美國不同，中國應用的頻譜，允許5G技術的大規模推廣。

《華盛頓郵報》也給出了相似的分析：「中國開啟5G『革命』，美國盡全力追趕」。

除了以上幾家媒體外，英國路透社更是評論表示，「在成為科技超級大國的路上，中國邁出了關鍵一步」。

此外，彭博社則是用5G將如何改變中國做了總結，文章寫道：在全世界人口最多的國家推出5G服務，還能對中國的數字經濟起到促進作用，包括電信設備製造商、互聯網相關的平台和應用、自動駕駛、監控和工廠自動化等等。儘管一開始，這樣的領先地位成本較高，但是在未來可能得到很好的回報。

彭博社還指出，中國準備通過龐大的用戶群，成為世界上最大的5G市場，而這個地位將設立諸如互聯網等領域的全球標準，同時使中國成為包括機器人、自動駕駛、工廠自動化等技術的領先國家。