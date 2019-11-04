法媒曝光中國遙感三十號衛星部署細節　聲稱具有軍事用途

中國航天發射活動近來頻密，引起外界的關注。以觀察中國軍事動態出名的法國《東方鐘擺》網站近期就聚焦中國遙感三十衛星星座系統，聲稱其具有軍事用途。

據中國官方公布的消息，中國在2019年7月26日在西昌基地成功發射遙感三十號05組衛星。官方當時強調，該組衛星採用多星組網模式，主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。

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法國《東方鐘擺》網站指，遙感三十號衛星最新一組成功就位，雖然它們的代號是遙感三十號05組衛星，但實際上它們不是一顆衛星，而是由三顆衛星構成的星座系統。

網站稱，現在可以證實，遙感三十號系統是由多組衛星構成的星座系統，每組由3顆衛星構成。公開資料，中國曾在2017年9月發射遙感三十號01組衛星，同年11月發射02組衛星，同年12月發射03組衛星，2018年1月發射04組衛星。

《東方鐘擺》還製作出遙感三十號系列衛星對地球表面覆蓋情況示意圖。其中第一組由遙感三十號01組、02組、03組衛星組成的衛星軌道，根據示意圖，01組三顆衛星軌道為藍色，02組三顆衛星軌道為綠色，03組三顆衛星軌道為紅色，示意圖中的圓圈為覆蓋範圍。

第二組的遙感三十號04組衛星則與03組衛星處於同一軌道，在一條經過日本東京緯線上方軌道前後運行，構成6顆衛星組成的「衛星列車」。6顆衛星能對這一緯度地區目標實施連續40分鐘的監視，每天通過5至6次。

第三組，也是最新的一組衛星遙感三十號05組衛星，進入與前一組相同傾角的另一條軌道。至此，遙感三十號系統已有4條軌道，15顆衛星在軌工作。

《東方鐘擺》認為，遙感三十號系統是一系列低軌道電子情報監視衛星，可用於對海上艦隊目標進行監控，也可用於蒐集太空無線電軍事情報。

網站續指，中國對遙感三十號系統的重視程度超乎預料，這套系統具備對其周邊地區極強的偵察監視能力。網站還猜測，中國可能還將發射新的幾組衛星，譬如進入03組、04組的軌道，對感興趣的地區形成持續8至9小時的監視能力。如果中國將系統衛星數量擴充至39顆，即可對全球形成不間斷的監視。

除遙感三十號外，中國還密集發射高分系列衛星，這項被認為與軍事有聯繫的重大衛星項目。今年11月3日，中國在太原基地成功發射高分七號衛星，星上搭載有0.8米分辨率的雙線陣立體測圖相機、星載激光雷達，定位精度是中國最高的。

此前中國已成功發射高分一號、高分二號、高分三號、高分四號、高分五號、高分六號、高分八號、高分十號、高分十一號等系列衛星。