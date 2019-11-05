美大規模調查知識產權被盜　指中國系統性盜竊生物醫療技術

據《紐約時報》11月4日報道，美國聯邦調查局和國立衛生研究院近期聯手展開了一項大規模調查，涉及到71家美國研究機構，包括一些頂級的醫療研究機構，和180個可能涉及知識產權盜竊的個案。報道稱，幾乎這些案件都涉及到了華裔，有些人已經加入美國籍。

據國立衛生研究院的外資研究部副主任勞爾（Michael Lauer）表示，個案顯示受影響的包括生物醫學科研的各個領域。

美國國立衛生研究院。（資料圖片）

該院指出，被調查的研究人員中，有人利用美國政府資助的研究成果在中國獲得專利；也有個案懷疑是中國的秘密實驗室複製美國的研究項目。

美國醫學院校聯合會首席科學家麥金尼（Ross McKinney）在接受媒體採訪時表示，中國政府的間諜活動促使了這項大規模調查。

麥金尼表示，問題出在中國政府上，中國政府一直在系統性地做這件事。麥金尼指出，目前雙方的信任正在被打破，有一些基本規則，你希望科學界的人也遵守，你希望人們尊重它。

採訪中，麥金尼特別提到中國政府資助的「千人計劃」。此前有報道稱，中國通過「千人計劃」資助教授在美國任教，其中一些人員泄露了通過美國政府資助創造的知識產權。

麥金尼表示，美中兩國科研人員有深厚的合作基礎，不負責任的間諜活動將損害兩國未來的合作前景。這種合作是非常強大和豐富的，因此當你開始打破信任，可能會使非常豐富和強大的合作成為一個更大的問題。