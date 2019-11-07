聯合國安理會前主席：美本可令華為依賴美國　他們卻說「不」

在與中國通訊設備商華為創始人任正非對話時，聯合國安理會前主席、現職新加坡國立大學李光耀公共政策學院的馬凱碩（Kishore Mahbubani）教授談及對谷歌（Google）斷供華為的看法。

11月6日在新加坡舉行的《與任正非咖啡對話》上，馬凱碩表示，「我很困惑，因為谷歌可視作美國的『特洛伊木馬』，所以從政治角度看，不讓谷歌向華為提供服務是很不正確的。」

他進一步指出，「如果進入了谷歌的生態系統，你就會深深地被美國的信息生態系統抓住。美國的信息、價值觀、觀點等都可以通過谷歌感染用戶。美國其實有機會將『特洛伊木馬』嵌入華為的終端裏，但他們卻說『不』！」

馬凱碩直言：「這真是無法理解，完全不符合邏輯，而且非常缺乏長期眼光。」

在此次對話過程中，主持人提問道：華為在軟件、晶片等領域是否太依賴美國技術廠商？「脱鈎」是否會促進中國相關技術的發展？

馬凱碩首先回答稱，華盛頓應該思考，他們現在採取的措施其實會影響美國的長期利益。

他表示，為了長遠利益，美國更應該讓中國更加依賴前者的科技和企業，這樣美國才能擁有籌碼，否則就失去籌碼了。「我實在是不知道華盛頓這些人是怎麼想的，這簡直就是對自己開了一槍。」

任正非：美國對華為的制裁是鞭策

隨後，任正非表示贊同馬凱碩的言論。任正非稱，美國處於全球科技的頂峰，就像在喜馬拉雅山頂上，而中國在山腳。山頂上的水不流下來，山腳下的人就會自己打井。高處不勝寒，如果美國不供應，幾年後會「凍住」，替代品一定會出現。面對這樣的機會，全世界都會行動起來。

雖然受到了美國制裁，但從華為財報來看華為仍然保持快速增長。「今年上半年我們沒有受到制裁，發展很快，這是肯定的；制裁之後有慣性，仍有很快發展，也是肯定的；明年全年處在制裁之下，華為如果明年年底仍然可以發展，就說明我們生存問題可以解決了。」任正非表示。

任正非還稱，美國對華為的制裁是鞭策，讓公司不要再懈怠，一定要積極努力。