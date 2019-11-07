【5G時代】美媒：意大利升級5G或排除諾基亞選擇華為

彭博社引述知情人士透露，意大利電信的移動網絡升級項目可能將把諾基亞（Nokia）排除在外，而選擇愛立信（Ericsson）和華為（Huawei）。

華為最新發布的MateX摺疊屏手機。（VCG）

據《彭博社》周四（7日）報道，因討論內容並未公開而不願具名的知情人士稱，這家意大利最大電信運營商的經理最近對諾基亞表示，擔心諾基亞5G技術落後於競爭對手，另外公司可能會把移動網絡供應商從三間減少到兩間。

這名知情人士透露，意大利電信將為一項價值約6億歐元（約合52億港幣）為期三年的項目招標，最早本月決定招標結果。知情人士稱目前尚無最終決定，諾基亞仍可能與愛立信和華為一道作為意大利電信的移動網絡供應商。

知情人士稱，此次招標是為升級意大利電信的1.5萬個無線訪問站點，包括拓展大約5,000個站點的5G服務。他們稱，目前意大利電信約40%的移動設備來自愛立信，華為貢獻了大約25%。

意大利電信首席執行官古比託西（Luigi Gubitosi）預計這樣做可以壓低兩間供應商的價格，從而幫助公司節省成本。該公司債務規模高達290億歐元（約合2,514億港幣），是歐洲電信業背負債務最高的公司之一。

意大利電信的發言人不予置評。諾基亞發言人稱不對公司與客戶的商業談判置評，並稱公司5G業務預計將保持強勁勢頭。她還稱，諾基亞擁有48份5G商業合同和15個5G網絡，包括全球最大的一些網絡。

蓬佩奧上月到訪歐洲第一站意大利時曾發出警告，勿用中國華為。（AFP）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月2日訪問羅馬時，對意大利6月啟用中國華為公司5G產品表達不滿。蓬佩奧警告稱，如果意大利不放棄與中國通訊公司在鋪設第5代移動網絡方面的合作，美國將停止與其分享情報資料。

意大利外長既不認同蓬佩奧對中國電信巨頭華為威脅第5代移動網絡（5G）建設的觀點，同時亦向蓬佩奧保證，與中國在5G領域的合作是安全的，意大利不會在主權和安全受威脅的事上做交易。

華為公司日前則表示，在未來3年內將在意大利投資超過30億美元（約合235億港幣）。對於這一表態，諸多分析人士認為，這將是歐洲獨立於美國技術的一個絕好機會。

華為公司表示，在未來3年內將在意大利投資超過30億美元。（資料圖片）

有意大利學者透露，華為在帕維亞大學投資了一些具有特定目標的研究項目，包括光纖接口和5G應用的研發或無線電橋連接的電子高頻研究。設立該實驗室是向前邁出的一大步，實驗室將設在帕維亞大學即將建成的大樓內，並將於10月對外開放，它將匯集集華為和帕維亞大學的員工，包括教授、畢業生和博士生。實驗室面積200平方米，設備將全部由華為提供。

該實驗室的研究內容將為從事集成電路，即晶片和微晶片的開發，特別是在初始階段。還有其他項目，現已處於收尾階段。包括電子電路，所謂的CMOS（互補式金屬氧化物半導體結構）技術。

據透露，華為發展該項目和建設實驗室。隨着研究課題的擴展，例如5G，投資額可能還會增加。有12名到15名研究人員將利用這筆經費與指定的教授一起開展研究。總共應有大約20人，其中包括5名華為員工。

3年後華為計劃將這些人員納入其研究隊伍，如果他們感興趣的話。就「人才流失」現象而言，意大利高校學者希望改變方向：大約15人有機會在意大利找到工作，而不是在國外找工作。華為意大利在華為的企業架構中越來越重要，這對意大利來說是一個巨大的優勢。