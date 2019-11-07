美國親台風強勁　忽略北京因素對台是福是禍？

近年來隨着中美走向全面戰略對抗，美國內部挺台聲浪不斷高漲，有人呼籲美國承認台灣是「國家」，有人強調應加強與台灣高層互動。 對此，美國資深台海問題專家、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）撰文指出，華府尋求一個更強勁的美台關係方案，其難度可能比想象中還要大得多，足以招來北京的強烈反對，且首當其衝的是台北，而非華府。

任雪麗認為，美中關係若持續惡化，將讓台灣陷入兩難。(YouTube@Davidson College)

華府智庫全美亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）最新一期《亞洲政策》期刊推出專題討論「圓桌論壇：台灣關係法之未來：改編與延續」。戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）在此撰寫「台灣關係法：過去、現在、未來」之專文，探討美國國內對於《與台灣關係法》的各種動議及其可能帶來的後果。

任雪麗認為，《與台灣關係法》至今仍有價值，儘管它不能滿足任何人，但它所提供的「模糊性和靈活性」是優點而不是缺點。該法在美國法律和政策上創造了一個創新的架構，允許美國與一個不被承認的「國家」進行互動。在法律上，「中華民國」對美國來說是死的；在實踐中，它又是非常活躍。這部法律賦予台灣獨特的法律和政治地位，台灣既沒有得到正式承認，也沒有被完全拋棄。

任雪麗稱，《與台灣關係法》使華盛頓得以在與北京建立建設性合作關係的同時，繼續與台北發展實質性關係。幫助美國將這兩對關係之間的溢出效應降至最低。

隨着近年美中關係發展，任雪麗分析，美國國內有人主張結束美國對台政策的模糊性，對台採取更活躍的政策。其中有三個主要變體，其一是認為美國應當承認台灣是一個「國家」；其二是認為華府應該提升與台北的關係，主張美台官員進行更高層的互動；其三則把台灣當作美中關係不斷惡化的工具或棋子。

任雪麗指出，第一個觀點某種程度上可能會危及台灣。忽視了中華人民共和國使用武力阻止「中華民國」正式獨立的承諾。第三個觀點的邏輯則令人想起麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將台灣構想為「永不沉沒的航空母艦」。隨着中國大陸被認為對美國構成更大的軍事威脅，台灣可能有軍事用途的想法正在美國迴歸。

她表示，雖然特朗普（Donald Trump）政府內部的友台派曾主張對中國大陸採取更強硬立場，引起美國改變政策讓台灣更明確地參與美中之間的戰略競爭的關切。然而在實踐中，特朗普政府採取的行動與前幾屆政府更相似，而非不同，仍堅持40年來不斷提煉的對台政策方針。

不過，任雪麗強調，如果美中關係繼續惡化，將台灣拖入競爭的誘惑將增強，使台灣領導人陷入兩難境地。他們不能辜負美國的幫助，但他們不能把台灣島移離中國海岸，也不能改變北京的目標。

美國眾議院外委會10月30日無異議通過《台北法案》，「呼籲」美國行政部門針對行為造成台灣傷害的國家，應考慮降低與該國互動。（中央社）

平心而論，美國內部吹起的親台風，其實是中美關係大氣候下的小氣候，台灣也必須理解這是美國利益紛雜的政界和學界其中一股聲音，並非全部。例如特朗普換掉曾建議美軍駐台的鷹派國安顧問博爾頓（John Bolton），顯見特朗普對於這條路線並不完全合拍。

大陸與台灣僅隔着100公里的海峽，而美國與台灣卻隔着一整個太平洋。台灣在看到美國友台法案一件件出爐之際，不能只看到美台雙邊關係，北京因素更不可忽略，必須全盤考慮，否則難免得不償失。