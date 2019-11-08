涉嫌偷拍日本留學試考題　東京警方拘捕5名中國人

日本共同社報道，東京警視廳組織犯罪對策1課，日前以妨礙業務的嫌疑，逮捕了5名中國人，他們涉嫌用眼鏡型攝像頭拍下以欲赴日留學的外國人為對象的「日本留學考試」考題並帶出考場。

日本留學試（EJU）主要是以希望進入日本的大學、大學院或是專科學校的外國留學生為對象，評估其日本語能力以及基礎學力為目的之共同考試。

報道稱，被捕的5人來自一間名叫「每刻教育」的補習班，分別是社長丁斌（36歲）、講師石鎮瑜（23歲）、女講師蔣奕婷（25歲）、員工鄭鐘輝（32歲）和大學生張以愷（23歲）。

警方認為5人分別負責準備攝像頭、扮演考生、接受拍攝數據、還原考題的工作，有組織地獲取了考題，正在推進查明案件全部情況。

報道指，5人的被捕嫌疑是合謀在6月16日東京實施的考試中使用假姓名參加考試，用眼鏡型攝像頭拍攝考題等，妨礙了實施考試的日本學生支援機構的業務。張以愷曾5次參加考試，其中2次使用了假姓名。警方在鄭鐘輝家中等處發現了鋼筆型攝像頭，存在多次實施非法行為的嫌疑。

據分析，偷拍目的是為了從拍攝的數據復原考題，從而在補習班當作「歷年真題集」使用。丁斌等人交代稱是為了保證足夠的補習班學生從而實現穩定經營等。

（共同社）