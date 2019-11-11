英國第二大鋼企破產　中企將以7千萬英鎊收購　挽救4千工作崗位

英國第二大鋼鐵企業英國鋼鐵股份有限公司於5月破產，河北敬業集團於近日同意收購該公司。 據英國廣播公司（BBC）11月11日報道，敬業集團已原則上同意以7000萬英鎊（折合約7億港幣）的價格收購，此舉挽救英國國內4000個工作崗位。 英國《衛報》獲得了一封由會計事務所發給英國鋼鐵員工的郵件，指敬業集團「越來越可能拿下合約」。

英國鋼鐵1967年由全英國14家鋼鐵企業合併重組而來，如今在本土擁有超過4,000名員工，帶動上下游產業鏈2萬人就業。該公司的斯肯索普鋼鐵廠是英國僅存的兩家大型鍊鋼廠之一，供應了英國國內96%的鐵路軌道。

中國敬業集團是2019年「中國民營企業500強」。（視覺中國）

受脱歐公投帶來的不確定性，英國鋼鐵近年來面臨訂單減少、英鎊貶值、原材料價格上漲等不利因素，經營陷入困境。5月，公司現金流斷裂、宣告破產，由英國政府下屬的「破產管理署」接管。接下來的半年內，包括中國敬業集團、土耳其軍隊養老基金OYAK、英國「自由之家」集團都曾參與過收購談判，但唯有與中企的談判走到最後並取得突破。

負責協助「破產管理署」的會記事務所於近日告訴英國鋼鐵員工，敬業集團半個月來正加緊展開合規審查，「我很愉快地通知各位，（簽約）進展順利。」根據合約，敬業將以7,000萬英鎊的價格收購英國鋼鐵，同時還將從英國政府處獲得3,000萬英鎊的貸款、補償與撥款。

河北敬業集團以鍊鋼為主業，涉及酒店和醫藥業務，擁有員工2萬人。(網絡圖片)

BBC預計，敬業集團會將斯肯索普鋼鐵廠的產量從每年250萬噸提升至超過300萬噸，同時還會削減開支。當地鋼廠工人表示，「如果收購能夠敲定，我們會對英國鋼鐵獲得新的所有者而邁出積極一步表示歡迎……這不僅僅是收購鋼鐵企業，還意味着維持一支有奉獻精神、熟練的工人隊伍。」

中國敬業集團成立於2002年，總部位於河北，2010年與河北鋼鐵集團聯合重組。該集團以鍊鋼為主業，涉及酒店和醫藥業務，擁有員工2萬人。