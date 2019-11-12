蓬佩奧接連施壓　德國州長：不能因美不喜歡就排斥華為

美國多次施壓德國排除華為參建5G，但德國政府仍選擇向華為敞開大門，兩名德國州長也就此公開表態。

據路透社11日報道，德國巴伐利亞基社盟（CSU）主席、巴伐利亞州州長索德（Markus Söder）在柏林參加由《南德意志報》主辦的經濟峰會時，表態反對排斥華為。

他說。「從一開始我就說，因為世界上另一個夥伴不喜歡就排斥華為，這有點問題。

」

巴伐利亞州是德國面積第一、人口第二大州，2016年時GDP佔德國總量的18.1%。索德曾參與德國總理默克爾（Angela Merkel）2005年首次組建聯合政府的談判。他於2019年1月起出任基社盟主席。

報道稱，索德在講話中暗指美國的要求，並形容美國是基於「意識形態」的立場。

另外，德國下薩克森州州長魏爾（Stephan Weil）也表示，德國必須防範來自任何一方的操縱。

「我不會引火燒身，讓其他任何人來處理德國高度敏感的基礎設施。」雖然沒有明確點名美國，但魏爾指出，最重要的不是一個企業來自哪裏，而是德國應如何保護其5G網絡。

魏爾曾擔任漢諾威市市長，2012年1月當選下薩克森州主席。該州面積僅次於巴伐利亞州。

11月8日，正在柏林訪問的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表演講，大肆攻擊中國，並以所謂的網絡安全為由，呼籲德國將華為公司排除在5G網絡建設之外。

蓬佩奧說，中國電信業企業華為公司不值得信任，因為華為受中共的權力支配。

中國駐德國大使館發言人8日發表聲明，就美國國務卿蓬佩奧當天在德國演講進行了嚴厲駁斥。聲明稱，蓬佩奧到處煽風點火，唯恐天下不亂，他的言論充滿了冷戰思維和零和博弈的過時觀念，暴露了美國個別政客根深蒂固的反華心理和政治偏見，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

默克爾則於當日表示，德國非常看重對參與5G網絡建設的企業提出的安全要求及其可驗證性，但不會為某個特定的供應商單獨設定標準。

默克爾說，德國肯定會提高5G網絡的安全標準，所有設備供應商都必須遵守同樣的安全標準。華為作為設備供應商，已經積極參與了德國的2G和3G網絡建設，德國不會為某個特定的供應商單獨設定標準。她還呼籲歐盟制定統一的5G網絡安全標準。