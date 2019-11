外媒關注香港街頭暴力負面影響

近期香港街頭暴力愈演愈烈,西方主流媒體亦關注衝突對香港帶來的負面影響。早先西灣河警察槍擊示威者以及馬鞍山一名中年男子遭淋燒案例則受到了廣泛關注。

《紐約時報》12日以《交通癱瘓、警民衝突,香港街頭再次陷入混亂》為題,描述了12日的抗議活動對香港造成的混亂,文章還特別提及了港鐵大量停止運營情況,並稱「大批通勤者沿著鐵路行走——這在以效率和秩序而聞名的香港是罕見的一幕。」

馬鞍山一名男子被黑衣人淋潑易燃液體及點火,瞬間成為「火人」。(資料圖片)

該報11日還發表了題為《醜陋開端:香港遍布暴力的一天》(Ugly From the Outset: Hong Kong’s Day of Widespread Violence)的文章,形容香港在11日經歷了「野蠻暴力日」。該文章報導了西灣河警察槍擊示威者事件,亦提及指一名男子在斥責示威者後,被潑灑易燃液體並被點燃。

《基督科學箴言報》在13日的報道中說,今年全球各大抗議運動中,香港的活動可能是最充滿仇恨的。

而法國國際廣播電台則引述了法國《回聲報》,報道了警察於西灣河槍擊示威者事件,報道亦寫到,還有持不同意見者與示威者發生爭執後,被人點火燒傷且傷勢嚴重,並形容被燒傷男子成了「人肉火炬」。

一名警員在西灣河開槍擊中一名男子,男子中槍一刻。(《丘品新聞》授權《香港01》發佈片段截圖)

《經濟學人》雜誌則在一篇題為《香港的大陸人正被襲擊》(Mainland Chinese are being attacked in Hong Kong)的文章中指,有大陸人士在香港遭到襲擊或不友好對待。文章引述中資機構和表態支持政府的商家被打砸,也讓香港氣氛變得恐怖。

而彭博社則以大量筆墨分析香港輿論環境,其在題為《假新聞和謠言如何自啊香港加劇分裂》(How fake news and rumors are stoking division in Hong Kong)的文章中分析了假新聞和謠言如何為暴力活動推波助瀾。

彭博社指,一旦關於示威活動的謠言開始在社交媒體上傳播,它們通常很難被遏制,並通常助長了暴力活動,這種以謊言來激發仇恨更將會陷入暴力循環怪圈。