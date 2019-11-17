專家：中國主張開放和雙贏　在RCEP談妥後可考慮參加CPTPP

中國對外經濟貿易大學國際經濟研究院副院長莊芮日前表示，中國在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）完全談妥後，也許可以考慮參加《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院副院長莊芮。（對外經濟貿易大學官網）

莊芮指出，中美貿易摩擦導致中國經濟增速放緩，對日本、韓國企業的供應鏈（零部件的採購及供應網）等產生了負面影響。她解釋稱，中國主張開放和雙贏的理念，參加CPTPP可能與之契合。

有關印度暗示退出RCEP談判，莊芮舉出TPP（CPTPP前身）在美國退出後仍然生效的例子，示意印度不參加也沒有問題，又指出對印度的態度是隨時歡迎回到談判中來。

有關對中美經貿磋商的展望，她認為花一兩年時間分階段下調關稅是可能的。另一方面，針對美國政府對中國通信設備巨頭華為啟動出口禁止措施，她指出高科技領域的對立是兩國經濟實力的競爭而非貿易問題，分析稱圍繞尖端技術的霸權爭奪還將持續。

根據資料，《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）最初是由亞太經濟合作組織成員發起，從2002年開始醞釀的一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太區的貿易自由化。2017年1月，美國正式退出TPP。同年11月11日，TPP改組為《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

（共同社）