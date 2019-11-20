【中印關係】稱中國侵佔領土　印度國會議員籲政府重視

印度東阿魯納查（Arunachal East）國會議員高塔皮爾（Tapir Gao）昨天（19日）在該國國會下院指控，中國在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱「藏南地區」）「侵佔」50到60平方公里的土地。

印度設置的阿魯納恰爾邦，中國主張擁有這塊土地絕大部分的主權，屬於西藏的一部分，稱為藏南。（微博）

印度時報（Times of India）報道，印度人民黨（BJP）籍國會下院議員高塔皮爾在下院指出，中印部隊在洞朗對峙事件如果再度發生，那將會發生在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）。

高塔皮爾又指控，中國已在阿魯納恰爾邦侵佔超過50到60平方公里的土地，呼籲印度政府應關注這種「逐步侵佔領土」的行為。

中印兩國有多處邊界爭議。（VCG）

高塔皮爾要求印度所有政黨和媒體的領導人應對中國的舉動表達抗議，因為中國不但「侵佔」印度在阿魯納查省的「領土」，且無論是印度總統、國防部長、內政部長或總理訪問當地時，都遭中國提出異議，印度和國會卻沒有任何人對中國的行為表達抗議。

印度設置的阿魯納恰爾邦，中國主張擁有這塊土地絕大部分的主權，屬於西藏的一部分，稱為藏南，過去遭英國殖民印度的政府非法侵佔。印度則聲稱繼承英殖民政府而擁有這塊土地。雙方在這項主權爭端上沒有共識，土地目前大多數由印度實際控制。

對於該處的主權爭議，中國外交部曾表示，中方在中印邊界問題上的立場是一貫和明確的，從不承認所謂的「阿魯納恰爾邦」。