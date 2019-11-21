CNN：中國治理空氣污染，挽救數十萬條人命

據CNN日前以《中國治理空氣污染已經挽救數十萬條人命》為題，報道了中國對空氣污染的治理。其引述國際學術期刊《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America）一份由多名中國科學家共同撰寫的研究報告，稱隨着中國政府開始嚴格應對空氣污染問題，中國大氣中的污染細顆粒物也在2013年至2017年間出現了明顯的減少，其中PM2.5這種能進入人體的血液之中，帶來癌症、中風和心臟病等隱患的細顆粒物，減少得頗為顯著。

報告稱，雖然天氣條件的好壞也是決定空氣中的污染物多寡的一個因素，報告發現在導致中國空氣轉好，PM2.5下降的最主要因素還是中國政府的減排政策。

北京市民戴口罩出行。（資料圖片/視覺中國）

中新網報道指，報告是清華大學環境學院郝吉明院士課題組、賀克斌院士課題組、地球系統科學系張強教授課題組合作完成的。中新網還表示，報告稱減排和氣象條件變化對中國人群PM2.5暴露水平下降的貢獻分別為91%和9%。

這也再次證明，2013年9月中國國務院發佈實施的《大氣污染防治行動計劃》，及其提出的10條35項重點任務措施，是導致中國空氣質量轉好的主因。

另外，中新網報道中給出了一些報告中的具體數據，比如在《大氣污染防治行動計劃》的影響下，2013年至2017年間中國全國範圍內二氧化硫排放減少1,640萬噸，氮氧化物排放減少800萬噸，一次PM2.5排放減少350萬噸。

CNN還引用綠色和平組織和空氣品質監測網站AirVisual給出的資料，稱過去這些年中國的減排努力已經令首都北京跌出了亞洲污染最嚴重的100座城市的排名，中國範圍內所有城市的空氣污染水準在2017年至2018年間則下降了10%。