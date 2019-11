CNN：中國治理空氣污染，挽救數十萬條人命

據CNN日前以《中國治理空氣污染已經挽救數十萬條人命》為題,報道了中國對空氣污染的治理。其引述國際學術期刊《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)一份由多名中國科學家共同撰寫的研究報告,稱隨着中國政府開始嚴格應對空氣污染問題,中國大氣中的污染細顆粒物也在2013年至2017年間出現了明顯的減少,其中PM2.5這種能進入人體的血液之中,帶來癌症、中風和心臟病等隱患的細顆粒物,減少得頗為顯著。