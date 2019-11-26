稱南部港口租給中企99年是錯誤　斯里蘭卡新總統：會要求重新談判

被認為立場親中的斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）將於29日訪問印度，他在行前接受印度媒體Bharat Shakti專訪時說，斯里蘭卡將成為「中立國家」，與印度等所有國家合作。 他還說，會就南部赫班托達（Hambantota）港租給中國一間企業99年一事，要求重新談判。

戈塔巴耶就職斯里蘭卡總統。（AFP）

根據專訪內容，戈塔巴耶在被問到他對中國、印度與斯里蘭卡三角關係的看法時說，「我們（斯里蘭卡）要成為一個中立的國家。」他強調，印度洋在當今地緣政治扮演非常重要的角色，而斯里蘭卡地理位置優越，但「任何國家都不應該控制這些海路，因為這非常重要」。

戈塔巴耶表示，當他說保持中立時，意思是斯里蘭卡不想跟隨一個國家或採取平衡行動；斯里蘭卡太小了，如果採取平衡行動將無法生存。他說，「斯里蘭卡不想介入超級強權或世界強權間的權力鬥爭，因此基本上，我們希望與所有國家合作，我們也不想做任何損害其他國家的事情。」

戈塔巴耶並指出，斯里蘭卡了解印度關切的重要性，斯里蘭卡不能採取或從事可能威脅到印度安全的活動，因為印度是區域內的大國。「今天每個人想要的，最重要的，是經濟發展。」

斯里蘭卡南部港口赫班托達。（AFP/Amal Jayasinghe）

談到他的哥哥馬欣達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）過去擔任總統任內向中國大舉借貸，導致斯里蘭卡不得不把赫班托達港租給中國一家國有企業99年，戈塔巴耶坦承，「這是個錯誤」，不應永遠讓中國控制一個港口。

戈塔巴耶強調，斯里蘭卡對一個具有戰略意義和經濟意義的港口應該擁有控制權，因此赫班托達港租約必須重新談判，提供更好的交易，這就是他的立場。斯里蘭卡應該與印度合作。

但他也指出，斯里蘭卡也希望與中國合作，因為雙邊的外交和經濟關係無處不在。印度也同樣緊密與中國合作，印度對中國投資，中國也對印度投資。

戈塔巴耶重申，斯里蘭卡是個小國，不想參與軍事與地緣政治競爭，只希望外國投資來改善斯里蘭卡的經濟，因此他邀請印度、新加坡、日本和澳洲來此地投資，不會只允許中國來斯里蘭卡投資。

11月21日，戈塔巴耶（右）任命自己的哥哥馬欣達（左）為新總理。馬欣達執政的10年期間，一直與中國保持密切關係。（Reuters）

戈塔巴耶一就職就「內舉不避親」，任命哥哥馬欣達擔任斯里蘭卡的總理。由於馬欣達過去向中國大舉借貸的歷史，且當時戈塔巴耶也在馬欣達的政府擔任國防部長，外界因而懷疑戈塔巴耶上台後，斯里蘭卡將更加倒向中國。不過，戈塔巴耶上任後，決定首度出訪的國家是印度。

（Bharat Shakti）