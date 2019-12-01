【多圖】韓國居中國進口即食麵市場份額首位　去年達1億美元

作為即食麵消費大國，中國近幾年即食麵進口持續增加，韓國成為最大受益者。 據韓聯社消息，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）11月30日發布數據顯示，2018年中國從韓國進口即食麵金額增至1億美元，達到2014年的6.6倍，居中國進口即食麵市場份額首位，約佔50%。

韓國堪稱「拉麵王國」，同一口味也有不同的品牌選擇，各有特色。（Naver Blog）

報道引述分析指出，中國即食麵進口激增是因為即食麵市場產品升級，快速走向高端化。2018年中國即食麵市場銷量按年增長5%，高端產品增長超過30%。KOTRA表示，多樣化、高端化和小包裝化成為近幾年中國即食麵發展的主流趨勢，隨着中產階層消費增多，高端即食麵產品比重持續擴大。

據世界即食麵協會（WINA）統計，去年全球即食麵銷出1036億包，其中中國消費佔比38.9%。從人均即食麵消費量來看，韓國以74.6包排名第1，越南（53.9包）、尼泊爾（53.0包）排在第2、3位，韓國去年即食麵銷量為38億包，排名世界第8。

KOTRA指出，韓國即食麵廠商應該多關注中國中產階層的消費趨勢，加速開拓高端即食麵市場。除了流行趨勢之外，還應積極進行技術創新，拓寬流通渠道，滿足消費者的各種需求；可以主打年輕消費群體，在中國市場發掘新的商機。

韓國紐西斯通訊社（Newsis）報道還稱，中國是世界最大的即食麵市場，中國人一天消費2.8億包即食麵，是第二名印度尼西亞的3倍。報道引述韓國業界稱中國即食麵市場進入「黃金時代」。

（綜合報道）

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