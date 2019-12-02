【中美貿易戰】美媒：貿易協議或因《香港人權與民主法案》受阻

中美第一階段貿易協議可能由於香港問題而受阻延。美媒引述接近特朗普的談判團隊成員認為，由於涉及香港法案問題，中美貿易協議或受阻。

美國新聞網站Axios周日（1日）報道指，美國《香港人權與民主法案》激怒中國，導致兩國貿易協議談判中斷。報道透露，第一階段協議可能最早要年底才能實現，預料特朗普會延後原定於12月15日對一批中國貨物加徵關税計劃，希望協議有轉圜餘地。

此外，報道引述接近中方談判團隊的消息人士表示，目前談判中還有幾個重大阻礙，包括不知道特朗普會把關税降到甚麼程度、雙方未確定該採取何種機制執行協議、及中方又該如何保證購買大量美國農產品等。

不過在被問及貿易問題時，外交部發言人耿爽日前僅表示，美國不應實施該法，「以免影響中美關係」。中國政府直接參與中美貿易談判的部門是商務部，但商務部在其11月28日召開的每周例行新聞發布會上沒有提及美國的立法。

2019年11月28日，部分示威者在香港遊行活動中舉着美國國旗。（AP）

另據《紐約時報》報道，香港的核心問題不太可能很快得到解決。這些問題會持續到明年美國大選之後，到那時，中國的談判代表可能會面對一位新的美國總統。

不過亦有分析稱，特朗普簽署《香港人權與民主法案》法案，雖影響短期的中美關係和貿易談判，但基於中美雙方都有達成貿易協定的強烈需求和意願，已臨近收尾的第一階段貿易協議，應不至於因此破局，畢竟貿易戰繼續打下去，特朗普可能丟了面子，北京則要面臨賠上裏子的重大風險。

（綜合報道）