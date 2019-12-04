曾任美國司法部副部長涉嫌利益衝突　華為首席律師被取消辯護資格

美國政府控告華為涉嫌銀行欺詐及違反制裁規定的案件近日出現一段小插曲。 美國紐約東區聯邦法院的法官採信聯邦檢察官提出的利益衝突理由，下令取消一名美國司法部前高官繼續為華為辯護的資格，他原本是華為在該案中的首席律師。

據了解，代表美國政府的聯邦檢察官以「無法解決的利益衝突」為由，要求取消曾任美國司法部副部長的James M. Cole繼續擔任華為的首席律師。法官在當地時間周二（3日）批准要求，同時亦要求華為所聘請的盛德國際律師事務所（Sidley Austin LLP），要採取迅速合理措施，解決James M. Cole的利益衝突所引起的所有問題。

華為被美國政府控告涉嫌銀行欺詐及違反制裁規定。（視覺中國）

《美國之音》報道，聯邦檢察官早在8月呈交予法庭的文件中，就指出James M. Cole有參與及監督與華為案有關的調查，認為其有特權和接觸秘密資料的渠道，可以利用該些資料使美國政府造成損害。

James M. Cole在2011年至2015年間擔任美國司法部副部長，其後成為盛德國際律師事務所的合伙人，並於今年3月起代表華為及其美國子公司作無罪辯護。

對於法官的裁決，華為回覆指感到失望，「我們認為這一裁決侵犯了美國憲法第六修正案賦予華為自由選擇辯護律師的權利，我們保留在適當時候就這一裁決提出上訴的權利」。華為將改由同一間律師事務所的另外兩名律師Tom Green及Mark Hopson出任辯護律師。

（綜合報道）