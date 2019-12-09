英媒：中國下令政府機關及公共機構3年內電腦全換成國產貨

中美貿易戰未平息、中美脱鈎問題又被熱炒。據英媒報道，中國當局發出最新指令，要求所有政府機關及公共機構用３年時間撤換外國品牌電腦及軟件。

有分析認為，聯想或成為北京此次替換計劃的大贏家。（VCG）

據英國媒體12月8日報道，北京當局已發佈要求中國所有政府機關及公共機構在未來3年內，全面移除國外品牌的電腦設備及軟件的新指令，預估明年起將啟動大規模電腦撤換潮。

報道稱，根據行政命令內容顯示，撤換目標進度為2020年換掉30%、2021年50%，而2022年完成剩餘的20%。

對於上述政策，有媒體指出，北京當局此舉是為反擊特朗普（Donald Trump）政府除對美國本土外，還企圖限制其他國家少用中國科技商品的行徑。

位於華盛頓的顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）則認為，北京當局政策目標很清楚，就是要為過去2年來遭到美國下達禁令的中國企業，像是中興通訊、華為等，創造一個不受威脅的空間。

不過，也有分析人士指出，中國想以本土打造的作業系統取代外國品牌，難度頗高，因為多數軟件商的產品，都是圍繞微軟Windows、蘋果macOS設計。能配合中國自製作業系統如Kylin OS的軟件開發商並不多。

值得一提的是，報道指出北京當局首度公開要求中國買家轉換至國內科技業者，不但可能衝擊惠普（HP）、戴爾（Dell）及微軟（Microsoft），也引發中美供應鏈脱鈎的疑慮。

此外，報道中還指出，中國2017年通過了《中國網絡安全法》，上述政策是推動中國政府機構和關鍵基礎設施運營商使用「安全且可控」技術的一部分。