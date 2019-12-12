韓國涉密機構「盲選」招聘竟選到中國人　雖錄用但須評估風險

為了彰顯錄用人才的公平，韓國政府機關及下設組織機構在2017年開始實行「盲選」機制。近日，韓國一家涉密機構竟選到了一名中國人，這讓負責人感到進退兩難。

所謂「盲選」機制即招聘單位在篩查簡歷、筆試以及面試環節中，均看不到應聘者的最終學歷、畢業院校、出生地等個人信息，只能看到與應聘崗位相關的受教育程度、相關領域資格證書、工作實習經歷等內容。韓國政府出台該舉措的宗旨是「給每個人創造一個公平的就業環境，讓求職者體驗到『找工作靠的是專業知識和業務表現，而非文憑或個人背景』」。

國際間的交流越來越多，但是在各領域的人才任用上，仍存在着諸多障礙。（VCG）

但這種「盲選」招聘近期惹出了一段意外插曲，韓國核能研究院2019年招到的61名擬錄用員工中，一人在辦理入職手續時被發現是中國國籍。由於相關工作內容涉及韓國核能領域的核心技術和機密，是否錄用該名中國人才，在韓國引發熱議。

據韓媒《中央日報》12月11日報道，此人在中國本科畢業後，進入韓國著名學府韓國科學技術院（KAIST）攻讀機械工程專業的碩士研究生課程。

據悉，在面試環節，該中國籍應聘者說一口流利的韓語，以至於考官們均未能察覺任何「異常」。

報道稱，核能研究院人事委員會通過審議決定，保留對該中國人的錄用決定。

韓國核能研究院。（韓國《中央日報》）

與此同時，核能研究院正在內部探討和評估錄用外籍研究員會帶來的各種風險，因為該研究院自1959年成立以來，從未有過外籍研究員。

MBC電視台稱，目前韓國核能研究院方面的態度是，既然招聘簡章裏並未明示禁止外國人應聘，而且整個招聘過程合理合規，若無其他變數，理應錄用該中國人。

但也有不少擔憂的聲音。韓國朝鮮大學核能工程系教授宋鍾淳表示，核能與國家安保緊密相連，每個國家都嚴防該領域核心技術和機密外泄。外國學生可以來韓國大學攻讀和研究該領域的知識，但由國家財政撥款重點推動的核能研究領域，若允許外籍人員參與，則要另當別論，應審慎為好。