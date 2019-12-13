中國空軍3210架飛機規模世界第三　沈飛指在研製新型戰機

英國《國際航空雜誌》（Flight International）日前發布的有關各國空軍最新排名顯示，中國空軍以總數3210架飛機的規模僅次於美俄，位居世界第三。 另據最新消息指，中國軍工研究機構瀋陽飛機工業集（沈飛）被指將推出最新型戰機。

俄羅斯衛星通訊社12月12日報道，《國際航空雜誌》發佈年度調查報告「世界空軍2020」，在軍用飛機數量上，中國以總飛機數量達3210架排名第三，俄羅斯以4163架排名第二，美國以13300架位居第一。

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印度則以2100架排名第四，韓國以1500架位居第五。上述雜誌給出的軍機數據包括各種固定翼飛機和直升機的數量。

此外，來自中國軍工研究機構瀋陽飛機設計研究所（601所）的消息稱，該機構正在「新型戰機」，且該戰機將使用研製成功的「S彎金屬整體進氣道」。

601所的官方微博於12月12日公開上述消息，並指，這款新型戰機目前已「順利完成轉階段研製與機體結構設計-製造的技術突破與創新」。有聲音指，這款型戰機有望在一年內面世。

不過，這款新型戰機是否是此前研製但命運多舛的「鶻鷹」戰機，外界尚未知曉，但使用「S彎金屬整體進氣道」可能意味着該機同樣追求隱身性能。

「鶻鷹」戰機，也即31001工程機，中國民間約定俗成稱其為殲-31，外貿型號為FC-31。首飛至今已過去7年時間。而在這7年中，成都飛機設計研究所（611所）開發的殲-20已成軍服役且持續批量生產。殲-31總設計師孫聰於7月9日接受《中國日報》時曾說，該機進展順利，在不就將來可看到最新發展，可以耐心等待。