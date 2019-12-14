【劉強東涉性侵】涉事女生患創傷後應激障礙　出門用假名怕被認出

劉強東早前被指控去年8月在美國性侵明尼蘇達大學21歲中國女留學生劉靜堯（音譯，Liu Jingyao），引發軒然大波，雖然最終獲檢方決定不予刑事起訴，但該女留學生於今年4月已再次入稟法院，循民事索償5萬美元（約38萬港元），案件於9月開庭聽證。 劉靜堯日前接受《紐約時報》採訪，表示自己已經患上創傷後應激障礙，點外賣和Uber打車都用假名，因為害怕遇到聽說過她名字的中國人。

劉靜堯告訴《紐約時報》，她現在經常做同一個噩夢：一個男人把她推倒並坐在她身上。她的心理醫生告訴她，這是創傷後應激障礙的常見癥狀。

劉強東被控涉性侵，一度被捕。（資料圖片）

她說，在失眠的夜晚，她會在腦海中想像當初應該如何用不同的方式應對：她會盡量不被劉強東的強大勢力所嚇倒。她肯定會少喝一點酒。她絕對不會在警察來的時候告訴他們：「是的，我被強姦了，但不是那種強姦。」或者等了兩天才告訴她的父母，她就是那周中國最大新聞的女主角。或者等了五天才找律師。或者在告訴劉強東律師她的訴求時，除了道歉外，還用了「錢」這個字，當時她本想說的英文單詞是更中性的「補償」。「可以說我做的很差，」她說。「我太懦弱了，我沒有做好。」

2018年12月，因為沒有找到足夠的證據，明尼阿波利斯檢方決定不以性侵罪起訴劉強東。劉靜堯說得知這個消息後，感覺「天都要塌下來了」。

劉強東涉性侵案在內地曾引起極大關注，不過許多最活躍的話題標籤，如「#劉強東案」和「#劉強東性侵」等，都已在微博上被禁。但是，《紐約時報》指，即使是不太熱門的話題標籤也會吸引大量的關注：一個否認劉強東正在離婚的標籤有1.7億次點閱；另一個涉及劉強東對一名中國blog作者提起誹謗訴訟的標籤閱讀量達1.3億次；一個關於9月份預審聽證會的話題標籤吸引了1.1億次。

事件曝光後，劉靜堯遭到了大量質疑，有聲音指她意欲勒索劉強東，亦有聲音稱她「賤爛、自取其辱」。對此，劉靜堯說她感到無能為力，因為她無法讓公眾看到一個21歲的女人坐在一群有權有勢中年男人中間有多麼害怕，而她無法讓其中最有權勢的那個放過自己；也無法讓他們明白，一個與達沃斯精英們談笑風生的45歲億萬富翁，跟在一個年輕女子身後，在一棟大部分住戶都是學生的公寓樓裡轉來轉去，是多麼不正常。劉說，她對劉強東的兩名助手和參加晚宴的其他高管感到憤怒：她認為他們是同謀，但幾乎沒有多少針對他們的公憤。

目前，劉靜堯自己住在公寓裡，等待案件進展。她的父母在中國工作，男友的簽證出了問題，無法來探望。劉靜堯稱，她現在點外賣和優步打車都用假名，因為害怕遇到聽說過她名字的中國人。