加媒：薄瓜瓜正在加拿大工作　公司與薄家有良好關係

加拿大《環球郵報》於當地時間12月16日報道指，畢業3年多的薄熙來之子薄瓜瓜在加拿大一家公司已工作兩年半，並指該消息來自該國一家名為Power Corp.副總裁兼顧問勒梅（StéphaneLemay）的聲明書。

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聲明表示，現年32歲的薄瓜瓜是通過「實習計劃」加入Power Corp.，目前擔任業務分析師，在公司工作已有兩年半時間。

報道指，Power Corp.擁有遍布全球的金融、運動服、建築和石油資產組合，被指在中國擁有深厚的根基。

勒梅說，該公司是40多年前進入中國的首批西方投資者之一，且與「中國許多領導人保持良好關係，包括薄熙來家族」，「為在中國長期投資感到自豪」。

加媒聲稱，掌控Power Corp.的戴斯馬萊斯（Paul Desmarais, Sr.）家族與薄瓜瓜祖父、中共早期領導人薄一波很早就建立聯繫。

薄瓜瓜自小就赴英國留學，先後在牛津大學和哈佛大學就讀，2013年7月，薄瓜瓜進入哥倫比亞大學法學院，2016年5月獲法學博士學位，隨後通過律師資格考試並登記註冊為律師。

報道稱，根據紐約律師學會註冊文件，薄瓜瓜登記的公司名稱是Power Corp.。

薄瓜瓜是中共重慶原市委書記薄熙來之子，後者於2013年10月25日因受賄、貪污、濫用職權罪被判無期徒刑，目前身在秦城監獄服刑。

薄瓜瓜母親谷開來於2012年8月20日因故意殺人罪被判處死刑，緩刑兩年；2015年12月11日，谷開來獲減刑，改為無期徒刑。目前在河北燕城監獄服刑。

於11月24日去世的時年73歲的薄潔瑩的追悼會在12月4日舉行，在獄中服刑的弟弟薄熙來送上花圈。