英國巴士撞橋削頂　中國36歲女訪問學者傷重不治

12月12日，英國威爾斯史雲斯（Swansea）一輛雙層巴士在穿過鐵路橋洞前，巴士上層撞在鐵路橋上，車頂被掀翻，受傷乘客包括一名來自中國的36歲女性訪問學者。當地警方23日（周一）證實該女子不幸去世。

12月12日，英國威爾斯史雲斯一輛雙層巴士在穿過鐵路橋洞前，巴士上層撞在鐵路橋上。（網絡圖片）

涉事的巴士公司發言人表示，由於臨時封路，該輛巴士偏離了原來的路線行駛；而負責涉事路段鐵路的公司則表示，事發地鐵路橋樑的限高為11英尺，即3.3米，具有明確標識。當時車上的乘客表示，聽到「玻璃破碎」的聲音，隨後便被拋向前方。一位在附近工作的目擊者稱，巴士的頂部「像是被開罐器撕掉了一樣」。

事故發生後，來自中國的36歲女性訪問學者任敬被直升機送往附近醫院接受救治，但最終因重傷去世。據悉，任敬為河南黃淮學院會計金融系的教師，她於2019年7月作為訪問學者前往英國史雲斯大學管理學院會計與金融專業進行學習和工作。

這宗事故還造成7人受傷，其中包括奧運金牌得主、400米跨欄世界紀錄保持者、美國運動員楊格（Kevin Young）。楊格在社交媒體發帖表示，車禍導致其肋骨骨折和頭部創傷。當地警方表示，已拘捕一名涉嫌危險駕駛63歲男子，事故調查已經開始，最終報告需等到明年6月17日。

（綜合報道）