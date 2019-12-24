【強迫囚犯勞役】澳洲時裝品牌Cotton On：正檢視與華印刷廠關係

據路透社引述澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲連鎖時裝品牌Cotton On正調查其與浙江雲廣印業有限公司（Zheijiang Yunguang Printing）的關係，該中國公司被懷疑使用對監獄囚犯的強迫勞役。 此前，英國連鎖超市Tesco已宣布暫停與浙江雲廣印業有限公司的合作，並展開調查。

澳洲廣播公司報道稱，Cotton On發布聲明表示，其供應商行為準則對包括強迫勞動在內的任何形式的現代奴隸制（modern slavery）採取零容忍的態度。報道還稱，浙江雲廣將迪士尼公司和美國零售商Big Lots列為國際合作夥伴。

英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）周日（22日）報道，一名6歲小女孩發現，在家人從TESCO超市購買的聖誕卡中寫有來自中國上海青浦監獄的求助字條，上面寫道，「我們是中國上海青浦監獄的外國犯人，被迫勞役。請幫助我們，並通知人權組織。」TESCO則回應指，聖誕卡是由浙江雲廣印業有限公司印製的，宣布暫停合作並展開調查。

中國外交部發言人耿爽周一（23日）否認上述指控，強調事件屬編造的鬧劇，並表示「經向有關部門了解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」

浙江雲廣印業距上海青浦監獄約100公里，該印刷公司負責人亦回應事件稱，對英媒上述報道感到「震驚」，因為TESCO絕不會允許囚犯勞工出現在其供應鏈中，又強調「青浦監獄我連電話都沒有一個的，（英媒的報道）完全亂七八糟的」。

（綜合報道）