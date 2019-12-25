路透社：中國一黑客在美服刑期滿回國後　續任教網絡安全等課程

路透社周二（24日）報道，一名因提供和使用惡意軟件在美網絡攻擊而被判刑的中國黑客，刑滿後獲准返回中國，在上海一間中等專科學校教網絡安全等電腦方面課程。

報道稱，于平安（音譯，Yu Pingan）2017年8月在洛杉磯國際機場被捕。美國聯邦調查局起訴他的罪名是策劃網絡攻擊。于平安表示認罪，在今年2月被判刑。他曾在聖地牙哥聯邦拘留中心服刑18個月。今年39歲的於平安上月回國，在上海的職業中專「上海市商業學校」任教，目前教的科目是網絡安全英語。

報道指出，于平安參與實施黑客攻擊的對象包括晶片供應商高通公司、電腦遊戲開發商Riot Games及一間航天航空與國防公司等，但公開的法庭文件沒有披露黑客們從這些公司盜取了哪些東西。不過，高通公司拒絕對此發表任何評論，Riot Games發言人則說，公司沒有丟失任何資料。

圖為于平安。（路透社截圖）

法庭文件顯示，于平安的網絡名字是「Goldsun」，是個程式設計師，擅長網絡安全領域。他提供的惡意軟件非常罕見，名叫「Sakula」，黑客可以通過它對電腦進行遠程控制。現在尚不清楚于平安是如何得到這款軟件的。

《美國之音》報道指，「Sakula」病毒軟件與近10年中發生的一些最有名的網絡襲擊有關，包括美國醫療保險公司Anthem數百萬人病例被竊案，以及聯邦政府人事管理局OPM數百萬聯邦僱員資料被盜案。不過，聯邦調查局並沒有指控于平安參與這兩宗案件。

法院判賠100萬美元 需900年還清

報道續指，最近幾年，美國對中國公民提出一系列刑事指控，稱中國軍方和國家安全部組織力量對西方公司發動網絡襲擊，盜竊它們的技術。去年，美國指控兩名中國情報人員和一個招募來的黑客團隊在5年多內多次侵入西方公司的電腦系統。這個行動據信也與「Sakula」軟件有關。涉嫌參與這一系列黑客攻擊的中國公民被美國逮捕的極少，于平安就是其中之一，他是到美國訪問結束後在機場被聯邦調查局逮捕。

據報道，除了被判監禁18個月外，法官還要求于平安向5間受到黑客襲擊的公司賠償約100萬美元。罰金免息分期支付，全部付清需要900多年。路透社引述于平安辯護律師指，對一個中國公民、一個中學教師來說，並不指望他能付清罰金。

（路透社／美國之音）