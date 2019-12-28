【中美貿易戰】中國的外國圖書市場受拖累　恐削弱與中美思想交流

有外媒報道，中美貿易戰不僅使兩國經濟及關係帶來廣泛影響，令人意想不到的是中國的外國圖書市場同樣受到拖累，以致有業內人士擔心，市場的萎縮正削弱中美兩國的思想交流，影響長遠及嚴重。

英國《BBC》的報道指，緣於關稅普遍上漲，中國的外國圖書市場成為中美貿易戰的犧牲品，自9月1日起美國公司在中國印刷圖書的成本一夜之間增加15%。報道引述英國暢銷書《哈利波特》的出版商Bloomsbury Publishing PLC的CEO Nigel Newton稱，沒有預想到會出現成本變化，希望能夠冷靜以對，並強調目前沒有打算放棄，「（中國的）印刷質量太好了，中國的定價太好了。」

中國的外國圖書市場成為中美貿易戰的犧牲品。（資料圖片）

另福音派基督教雜誌Christianity Today亦報道稱，美國政府在6月時將圖書列入加徵關稅清單，而中國雖然是壓制宗教活動最嚴重的國家，但聖經的印刷數量是全球排名第一，自1988年以來，中國已印刷近兩億本聖經。為此，基督教出版機構領導人已與美國貿易代表辦公室遞出申請，要求給予聖經出版豁免待遇，並不受任何經濟制裁措施的影響。

《紐約時報》的報道更進一步指出，中美貿易戰對中國的外國圖書市場，衝擊最嚴重的恐怕是美國圖書，受訪的中國內外出版商均直言美國圖書的發行基本上陷入停滯，被與一個渴求閱讀的龐大市場隔離開來。

報道提到，中美貿易戰持續升溫，數以千計的美國圖書被中國的圖書監管機構擱置。北京一間私營出版公司的編輯表示，美國作家和學者在每一個領域都非常重要，如今的情況整個行業都產生巨大影響，公司已停止十多本待審批新書的編輯和翻譯，以削減成本。

報道又引述中國圖書行業的主管人員消息指，當局已要求出版界減少美國圖書，以為中國圖書騰出空間。宣傳部門有通知出版商獲得批准的美國圖書總數將會減少，一方面要支持國內作家，另一方面宣傳中共和包含中國特色社會主義思想的書籍將受到更多的鼓勵。

有業內人士擔心，美國圖書在中國放緩發行，意味雙方思想交流遭遇令人不安的凍結，即使經濟上保持緊密聯繫。美國筆會（PEN America）的筆會中心執行主任（Suzanne Nossel）直言，鑑於中美兩國之間在理解和溝通方面存在的巨大鴻溝，「我們有理由擔心信息流通正在縮窄。」

業內人士擔心中國的外國圖書市場萎縮，會削弱中美兩國的思想交流。（資料圖片）

但報道認為，儘管審查日趨嚴格，但中國本身仍然是一個巨大的圖書市場，國際出版商協會（International Publishers Association）的數據亦指出，中國已成為僅次於美國的全球第二大出版市場。

（綜合報道）